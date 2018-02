Untersteinacher Trinkwasser: noch keine Entwarnung

Das Untersteinacher Wasser muss bis auf Weiteres abgekocht werden. Dies gab Bürgermeister Volker Schmiechen (SPD) in der Gemeinderatssitzung bekannt.





Coliforme Keime gefunden



Bei einer Probenentnahme am 21. August waren im Untersteinacher Trinkwasser coliforme Keime festgestellt worden. Seitdem gilt das Abkochgebot. Wie Schmiechen im Gemeinderat erläuterte, würden derzeit die Leitungen gechlort. "Wir chloren jetzt so lange, bis alle Leitungen erreicht sind. Voraussichtlich wird dies am Mittwoch oder Donnerstag der Fall sein", so der Bürgermeister.



Nach der Chlorung werde drei Tage lang abgewartet, dann würden erneute Proben genommen. "Wir hoffen dann, dass keine Keime und keine erhöhten Koloniezahlen mehr vorhanden sind", so Schmiechen.





Zweite Probe unauffällig



Schon bei der letzten Probenentnahme am 26. August seien keine coliformen Keime mehr im Untersteinacher Trinkwasser gefunden worden. Allerdings seien die sogenannten Koloniezahlen noch erhöht gewesen. Schwankungen der Koloniezahl könnten durch Witterungsveränderungen, durch mangelnde Filtrationskraft des Bodens, bei Rohrbrüchen, langen Standzeiten des Wassers, bei Neuanschlüssen oder nach der Reinigung der Behälter auftreten. Der Bürgermeister appellierte an alle Untersteinacher, das Trinkwasser noch eine weitere Woche lang abzukochen.



"Wir hoffen, dass wir bis nächsten Donnerstag neue Probeergebnisse haben. Wenn dann keine erhöhten Koloniezahlen und keine coliformen Keime mehr gefunden werden, kann das Wasser wieder ohne Abkochen getrunken werden", hoffte Schmiechen.





Hochbehälter gereinigt

Einen Grund, warum coliforme Keime und erhöhte Koloniezahlen im Untersteinacher Wasser vorhanden waren, ist bislang unbekannt. Oft tritt eine Veränderung der Koloniezahlen allerdings nach der Reinigung der Hochbehälter auf. In Untersteinach wurden vor Kurzem die Hochbehälter gereinigt.



In den nächsten vier Wochen kommt es am Eichberg immer wieder zu kurzfristigen Wasser-Sperrungen. Sieben Schieberkreuze werden ausgetauscht. Durch die Erneuerung ist es in Zukunft besser möglich, Teilabsperrungen vorzunehmen. Der Austausch kostet rund 95 000 Euro.





Gemeinderat in Kürze



Bauantrag Die Untersteinacher Räte billigten den Bauantrag der Firma eka-Edelstahlkamine, die am Fabrikationsgebäude Umbau- und Erweiterungsarbeiten tätigen muss, um die brandschutzrechtlichen Auflagen zu erfüllen.



Änderung Ebenfalls keine Einwände gab es gegen die dritte Änderung des Bebauungsplanes "Am Bühl". Damit können parallel zur öffentlichen Auslegung die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden.



Abgelehnt Keinen Erfolg hatte Weigel (WGU) mit seinem Antrag, vor der Bürgerversammlung am 27. September eine Informationsveranstaltung zum Thema Wasserversorgung durchzuführen. "Das Thema ist wichtig, aber wir sind erst dabei, die Zahlen zusammenzutragen. Wenn nicht alle Fragen in der Bürgerversammlung geklärt werden, können wir immer noch eine eigene Versammlung einberufen", erklärte Reiner Seiffert (CSU). "Jetzt macht so eine Information gar keinen Sinn, weil noch nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen", sagte Hans-Peter Röhrlein (CSU) den Antrag. "Wir haben Wasser, wir stehen überhaupt nicht unter Zeitdruck", meinte Alfred Vießmann (UBG). "Für eine erste Information ist die Bürgerversammlung der richtige Ort", so Uwe Jackwerth (SPD).



Defi In der Geschäftsstelle der VR-Bank Untersteinach hängt seit Kurzem ein durch Spenden finanzierter Defibrillator.