Untersteinacher Brücken sind Thema im Magazin "Quer"

Zu niedrig für E-Loks



Das Magazin "Quer" greift am Donnerstag, 15. Februar, um 20.15 Uhr die Thematik auf.Seit Jahren hoffen die Städte und Landkreise in Oberfranken auf die Elektrifizierung der sogenannten Oberfranken-Achse von Hof und Bayreuth nach Lichtenfels, heißt es in der Ankündigung des BR. Weg von der Diesellok und hin zu einer umweltbewussten, besseren Anbindung laute der Plan.Doch zwei neue Brücken bei Untersteinach könnten nun alle Hoffnungen zunichtemachen. Sie seien mit 4,90 Metern nämlich zu niedrig für eine mögliche Elektrifizierung. "Die Bahn und die Kommunalpolitik beschwichtigen, doch Experten und Anwohner eint die Sorge: Ist mit den Brücken das Aus für die Elektrifizierung zementiert?"Wiederholt wird die Sendung am Sonntag, 18. Februar, um 18.30 Uhr und am Montag, 19. Februar, um 10.15 Uhr auf "ARDalpha". Die komplette Sendung ist ferner unter www.quer.de abrufbar.