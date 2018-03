Unfall in Kulmbach: 20.000 Euro Schaden

Alkohol und Unachtsamkeit - damit kommt man im Straßenverkehr nicht weit, wie sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder bestätigte. Es ereignete sich ein Auffahrunfall mit beträchtlichem Sachschaden.



Um 0.50 Uhr fuhren zwei Autos stadtauswärts auf der Kronacher Straße. Als der vordere Fahrzeugführer abbremste, um nach rechts zum Netto-Parkplatz abzubieten, war der nachfolgende Wagen viel zu knapp dahinter. Der Mann fuhr ungebremst auf das vorausfahrende Auto auf.



Alkoholtest verweigert

Die Polizei stellte beim Unfallverursacher eindeutige alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Einen Alkoholtest konnte oder wollte der Mann nicht durchführen. Deshalb musste er im Klinikum Kulmbach eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Proben werden an ein Labor geschickt, so dass noch kein Promillewert vorliegt.



Den Unfallfahrer erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro.