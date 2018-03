Unfall im Landkreis Kulmbach: Ein Mensch verbrennt im Auto

Sobald es aktuelle Erkenntnisse auch zur Straßensperrung gibt, werden wir an dieser Stelle informieren.

Ein tödlicher Unfall hat sich am frühen Morgen auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen See und Neuenmarkt Hegnabrunn im Landkreis Kulmbach ereignet.Ein Kleinwagen, aus Richtung See kommend, war kurz vor dem Ortseingang von Hegnabrunn von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Unmittelbare Zeugen des Unfalls gibt es nicht. Ein Autofahrer hatte das Unfallauto, das Feuer gefangen hatte, entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Die konnten für das Unfallopfer nicht mehr viel tun: Die Person in dem Auto konnte bis zur Stunde noch nicht identifiziert werden.Die Gemeindeverbindungsstraße ist wegen der Bergungsarbeiten derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Helfer der Ortsfeuerwehren haben die Absicherung übernommen. Polizei und Rettungsdienst sind noch vor Ort.