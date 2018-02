Unbekannter hinterlässt Trümmerfeld auf der A 70

Gegen 22.15 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass am Dreieck Bayreuth/Kulmbach auf der Fahrbahn jede Menge Teile liegen würden.



Eine Streife stellte fest, dass ein Unbekannter offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit auf der A 70, von Bamberg kommend, am Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach geradeaus in die Fahrbahnteilung gefahren war.





Mehrere Schilder rasiert



Er rasierte mehrere Leitpfosten und Schilder ab, die nun verstreut auf der Fahrbahn lagen. Die Fahndung nach dem vermutlich stark beschädigten Fahrzeug blieb ergebnislos.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-2330 bei der Verkehrspolizei Bayreuth zu melden.