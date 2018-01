Ufermauer des Mains ist eingestürzt

In der Kulmbacher Innenstadt ist ein größeres Stück der Ufermauer, die den Weißen Main begrenzt, eingestürzt. Unmittelbar an der Tränkbrücke liegen große Mauersteine im Wasser. Die Grundmauern des angrenzenden Gebäudes liegen frei. Durch den Mauerabbruch sind auch Rohrleitungen freigelegt worden.

Nach Auskunft der Stadt Kulmbach wollen sich Mitarbeiter der Tiefbauabteilung zeitnah ein Bild von der Situation machen und dann entscheiden, wie man vorgehen will. Nähere Informationen dazu soll es im Laufe des Tages geben.

Der Umfang des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Unklar ist auch noch, warum die Mauer an dieser Stelle eingestürzt ist.