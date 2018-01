Überschwemmungen nicht ausgeschlossen

Info: Das bedeuten die Meldestufen

Meldestufe 2 hat das Wasserwirtschaftsamt Hof für den Landkreis Kulmbach derzeit ausgegeben. Meldestufe 2 bedeutet eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen. Sie wurde am 2. Januar kurz nach 8 Uhr festgelegt und gilt bis Donnerstag.Dann kann sich die Situation verschärfen: Die gefallenen Niederschläge in Verbindung mit der Schneeschmelze in den Hochlagen des Fichtelgebirges haben die Wasserstände erneut ansteigen lassen, teilt das Wasserwirtschaftsamt auf seiner Homepage mit.Aufgrund der prognostizierten weiteren Niederschläge wird von den Experten erwartet, dass es bis zum Donnerstag an den Pegeln des Weißen Mains bzw. des Mains zur Überschreitung der Meldestufe 3 kommt und damit eine Überflutung bebauter Gebiete nicht ausgeschlossen ist.Derzeit sind noch die Pegel Untersteinach/Untere Steinach und Untersteinach/Warme Steinach in der Meldestufe 1.Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.