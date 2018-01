Überfall am hellichten Tag

Am hellichten Tag hat in der letzten Woche ein offenbar psychisch kranker Mann eine Frau überfallen. In der Oberen Stadt forderte er von ihr die Autoschlüssel. Als die Frau sich weigerte, diese herauszugeben, und laut um Hilfe rief, stieß sie der Mann so heftig, dass sie zu Boden stürzte.

Der Frau gelang es, ein Auto anzuhalten, dessen Fahrer ihr zu Hilfe kam. Der Angreifer, der laut Polizei an diesem Tag schon mehrfach aufgefallen war, flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei dingfest gemacht und in Gewahrsam genommen werden.

Zeugen des Vorfalls bestätigten den Ablauf. Laut Alexander Horn, dem stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach, wird gegen den Mann ermittelt. Unmittelbar nach dem Vorfall war er auch einem Facharzt vorgestellt worden.

Für die Kulmbacherin ist der Fall damit allerdings noch nicht erledigt. Wie ihr Ehemann der Bayerischen Rundschau berichtete, blieb seine Frau bei dem Angriff zwar körperlich unversehrt, sei aber "psychisch fix und fertig". Kritik übt das Ehepaar daran, wie die Polizeibeamten, die mit dem Überfall befasst waren, reagiert haben. "Wir hatten das Gefühl, dass man die Sache nicht wirklich ernst nimmt."



