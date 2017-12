Turbulente Premiere beim Burschenverein Reichenbach

Am Abend des 3. Advent legte die Laienspielgruppe um Elmar Hildner, der mittlerweile das 47. Jahr Regie führt, vor gut besuchtem Haus eine glänzende Premiere des Schwanks "Der verwechselte Hochzeiter" hin.



Für das Publikum verging die Zeit wie im Flug. Ist ja auch kein Wunder bei zwei Madla (gespielt von Lena Lauterbach und Sabrina Thierauf) , die sich mit zwei Burschen abküssen, die die Eltern als Hochzeiter nicht im Hause haben wollen. Und dann sind da der Postbote Kilian (Christain Köstner), der immer den Geist vor Augen hat und ein Kirschwasser nach dem anderen kippt sowie der "Stierwirt" Michl Habermeier (Stefan Mertel), von denen einer während des Ausfluges des Gesangvereins vor 25 Jahren einen Buben gezeugt hat. Doch damit nicht Verwirrung genug: Der vermutliche Hochzeiter von Habermeiers Tochter Sonja, der Maxl, macht irrtümlich "Mund-zu-Mund-Beatmung" mit deren Freundin Petra (Sabrina Thierauf). Und der Habenichts Jupp (Johannes Färber) macht sich an die Sonja (Lena Lauterbach) ran, was Mutter Agnes Habermeier (Manuela Lindner), wie auch Ehemann Michl, nun überhaupt nicht passt .......



Dass da natürlich oft "dicke Luft" im Gasthaus "Schwarzer Stier" ist, dürfte jedem klar sein. Es gab Lacher am laufenden Band und bei manch deftigen Ausdrücken mussten die begeistert mitgehenden Theaterbesucher ihr Zwerchfell festhalten. Alle Laiendarsteller gingen förmlich in ihrer Rolle auf. Die Männer kuschen, wenn die Ehefrau Agnes deftig das Wort führt. Tosender Schlussapplaus war Lohn für alle Akteure und das Stück ist jedem zum persönlichen Erleben empfohlen.



Mit von der Partie ist zudem Regisseur Elmar Hildner. Für das richtige Stichwort sorgen die Souffleuse Elke Gareis und Lukas Mertel, falls erforderlich. Und um den Bühnenbau und die Technik kümmert sich Siegfried Unkauf.



Wer wissen nun will, wie es ausgeht, muss sich den turbulenten Schwank selbst anschauen. Weitere Aufführungen sind am Dienstag, 26. Dezember, sowie an den Freitagen, 5. und 19. Januar. Die Vorstellung am Samstag, 30. Dezember, ist bereits ausverkauft. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Saalöffnung um 18 Uhr. Karten und Reservierungen gibt es im Vorverkauf beim Versicherungsbüro Penzel-Hildner, Reichenbach 19 sowie unterTelefon 09262/1200.