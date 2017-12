TSV 08 Kulmbach: Fußball auf Asche und ein Radrennen

FC Bayern und Rekordkulisse





Walter Hofmann gewinnt



Wer sich noch an unser historisches Foto vor einer Woche erinnert: Dieses Mal befinden wir uns gleich nebenan - wieder in der Bayreuther Straße. Auto Wiegmann und die Aral-Tankstelle sind hinten links zu erkennen, davor der damalige Fußballplatz des TSV 08 Kulmbach (heute: Schuh Mücke und Dentallabor).Es wurde auf Asche und Schlacke gespielt, die bei der Produktion des Kulmbacher Gaswerks und der Spinnerei anfielen. Es waren Fußballschlachten. Hinfallen war nicht zu empfehlen. In der Bayreuther Straße war der Sportverein bis 1968 beheimatet. "Das letzte Spiel ging gegen den BSC", er innert sich 08-Vorsitzender Günter Kintzel, der selbst mitspielte. Danach wich man nach Burghaig aus, bis die neue Sportanlage im Katzbachtal fertig war.Zur Einweihung 1972 gastierte der FC Bayern München in Kulmbach - mit seiner legendären Mannschaft. Über 8000 Zuschauer erlebten den Sieg des jetzigen deutschen Rekordmeisters, der unter anderem mit Publikumsliebling Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß,, Franz "Bulle" Roth, Georg "Katsche" Schwarzenbeck und dem "Bomber" der Nation, Gerd Müller, antrat und einen 10:0-Sieg landete.Für die Nullachter, die vor der Riesenkulisse aufliefen - Kurt Blania im Tor, Dieter "Eisenfuß" Fritz, Peter Domes (†), Siegfried Raithel, Günter Kintzel, Jürgen "Lui" Hofmann, Gerhard Döring, Josef "Peppi" Stamm, Ewald Bauernfeind und Rüdiger "Roger" Hahn, um nur einige zu nennen - war es das Spiel ihres Lebens.1983 stattete den Nullachtern auch der Hamburger SV nach dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister einen Besuch ab. 6000 Besucher sorgten erneut für eine imposante Kulisse im Katzbachtal.Dabei hatten die Nullachter, wie unser Bild beweist, seinerzeit nicht nur Fußball im Sinn. "Das war ein Hobbyrennen. Ich hatte schon ein Rennrad und habe gewonnen", sagt Walter Hofmann (rechts), damals Anfang 20 und mit der typischen Radrennfahrermütze als Bewunderer des großen Rudi Altig zu erkennen. Somit dürfte das Foto um 1960 entstanden sein.Hofmann hatte es allerdings auch nicht mit übermächtigen Gegnern zu tun. Die meisten Radler waren etwa 14 Jahre alt und gehörten zur Schülermannschaft der Nullachter. Sie hatten gerade einen anderen Titel gewonnen: Als Kreisschülermeister waren sie die besten Nachwuchsfußballer im Raum Bayreuth/Kulmbach. Das Gros dieser Truppe stieg ein paar Jahre später in die Fußball-Landesliga Nord auf, damals die vierte Liga in Deutschland, und hatte die Ehre, gegen die Bundesligakicker aus München antreten zu dürfen.Auf dem Bild ist im Hintergrund der langjährige Präsident des TSV 08, Hans Rausch (mit Hut) zu sehen. Er starb 2005. Aufgrund seiner Verdienste wurde das neue Sportgeländeim Katzbachtal nach ihm benannt.