Trebgast: Ein langer Tag für die "Strohberta"

Es war wieder ein langer Tag für die zehn Jungs. Treffpunkt zum Ankleiden morgens um 6 Uhr. Alles läuft nach einem bestimmten Ritual ab.



Als erstes ist die Hauptfigur, die "Strohberta", an der Reihe. Schließlich dauert es dreieinhalb Stunden, bis sie in ihr Kleid aus Erbsenstroh eingebunden ist. Sieben, teilweise acht Personen, die sich immer mal abwechseln, sind damit beschäftigt. Konzentration ist gefordert, Martin Sesselmann sagt, wie es wo lang geht. Wer gerade Zeit hat, schöpft sich einen Teller aus dem Gulaschtopf.



Das Christkind kommt als einzige in die Maske. Es bekommt heuer eine neue Perücke angepasst. "Die alte war eigentlich letztes Jahr bereits aufgebraucht", bestätigt Madeleine Rogoll, die für diesen Part zuständig ist. Etwas Make-up, Lidstrich und Rouge auf die Lippen, gehören schon dazu.

Und ein Rat des letztjährigen Christkinds (Patrick Hopfer) an seinen Nachfolger (Christian Kauper): "Halt mit Deinem weißen Kleid immer genug Abstand zum Schlotfeger."



Zwei Neue sind dabei: Johannes Fischer und Tobias Fischer. Sie übernehmen traditionell die Rollen der Sackträger. Das Ist eine alte Regel. Dadurch wird Adrian Lauterbach dieses Jahr zum Polizist "befördert".



Die erste größere Pause bereits nach einer halben Stunde im Biergarten der Brauerei. Hier warten immer jedes Jahr viele Frühschöppler, es herrscht Partystimmung. Schließlich hat der "Bräu" erst vor einigen Tagen seine neueste Kreation, ein "Strohberta"-Bier, vorgestellt.



Kurze Zeit später: Ortsbäuerin Gerda Korn wartet in der Bergstraße schon oben an der Treppe: In der "guten Stube" des Korn-Bauern gibt es traditionell den ersten Glühwein. Dann geht es wieder runter in den Ort. Eine Rast bei der "Dorfschänke", weiter in die Lindauer Straße Halt beim Bürgermeister, Mittagspause bei Ute Blobner. Ein Abstecher über den Schoberthsacker in die Gartenstraße, anschließend weiter bis zum Ortsende.



Normalerweise führt dann der Weg über den Weiherweg in die gegenüberliegende Siedlung "Am Sommeracker". Da die Brücke über die Trebgast seit einer Woche gesperrt ist, erfolgt dieses Mal der Transport per Kleinbus über den Badesee. Bei der Ankunft "In der Flur" ist es bereits 22 Uhr. Über die Berliner Straße geht es zurück zum Ausgangspunkt: Gegen 23.30 Uhr haben sie es wieder geschafft. Ohne Ausfälle - und für einen guten Zweck. Das eingesammelte Geld wird wie alljährlich gespendet.



Die Gruppe 2017



Strohberta : Markus Schoberth

Treiber: Christopher Grampp

Christkindla: Christian Kauper

Schlotfeger:André Kreusel

Fraala: Patrick Hopfer

Männla: Alexander Brütting

Polizisten: Patrick Munzert, Adrian Lauterbach

Sackträger: Tobias Fischer, Johannes Fischer