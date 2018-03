Traum vom Mittelzentrum ist ausgeträumt

Zwar hat Bürgermeister Roland Wolfrum noch keinen offiziellen Bescheid, geschweige denn eine Begründung dieser Absage in Händen, doch die Entscheidung ist wohl getroffen. Das hat Albert Füracker, Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, schriftlich dem Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm mitgeteilt. Schramm hatte die Bewerbung Stadtsteinachs nachdrücklich unterstützt und Fürackers Antwort dem Stadtsteinacher Bürgermeister zur Kenntnis gegeben.



Die Stadtsteinacher Stadträte zeigten sich enttäuscht, insbesondere nach Wolfgang Hoderlein (SPD) deutlich gemacht hatte, was das für Stadtsteinach bedeutet: "Das ist für uns ein Schlag ins Gesicht und gleichbedeutend mit dem Ausverkauf des ländlichen Raums."



Still hinnehmen will der Stadtrat diese Entscheidung nicht: Es soll eine Eingabe an den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags vorbereitet werden.



