Trauer um Unternehmer Heinz Weggel

Zusammen mit Artur Rohdecker hatte Weggel, der im Wonseeser Ortsteil Gelbsreuth zu Hause war, 1999 die Firma zur Herstellung von Wärmepumpen in Kasendorf gegründet. Inzwischen ist Alpha InnoTec, die im Jahr 2004 von der Schweizer Schulthess Group vollständig übernommen wurde, eine Marke der ait-deutschland GmbH. Zu dem Verbund gehören auch der Wärmepumpen-Pionier Novelan und KKT-Chillers (industrielle Kühlanlagen).



Als Jobwunder hatte das Unternehmen über Oberfranken hinaus Schlagzeilen gemacht: Zwölf Mitarbeiter waren es am Anfang, heute arbeiten bei der Firmengruppe mehr als 500 Menschen.



Ende September 2010 verließ Heinz Weggel Alpha-InnoTec und ging in den Ruhestand, nachdem mit Dr. Werner Karlen vom Industriekonzern Phoenix Mecano AG ein neuer Mann in die Geschäftsführung eingestiegen war.



In seiner Freizeit engagierte sich der Verstorbene stark für die Feuerwehr seines Heimatortes. Besondere Verdienste erwarb er sich um den Bau des Gerätehauses. Weggel war nicht nur Vorsitzender sondern auch 18 Jahre Erster und sechs Jahre Zweiter Kommandant der Löschgruppe sowie federführender Kommandant in der Marktgemeinde Wonsees.



Außerdem war er als stellvertretender Vorsitzender einer der Macher des ASV Hollfeld, arbeitete im erweiterten Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Wonsees mit und gehörte dem Gartenbauverein Sanspareil an.



Heinz Weggel, der 70 Jahre alt wurde und völlig unerwartet verstorben ist, wird am Freitag, 23. März, in Wonsees beigesetzt. Die Trauerfeier beginnt um 14.30 Uhr.