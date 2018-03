Trauer um Herbert Löffler

Herbert Löffler lebt nicht mehr. Der beliebte und auf vielen Gebieten engagierte Kulmbacher verstarb in der Nacht zum Montag nach langer, schwerer Krankheit im alter von 87 Jahren im Klinikum Kulmbach.

Einen Namen gemacht hat sich Löffler unter anderem als Mitbegründer der Kulmbacher Bergwachtbereitschaft im Jahr 1955. Von 1964 bis 1993 war er stellvertretender Bereitschaftsleiter, von 1993 bis 1997 dann Bereitschaftsleiter. Ein besonderes Anliegen war ihm dabei die Naturschutzarbeit. Seit 1956 war er als Ausbilder im Naturschutz tätig. Bei vielen Exkursionen gab er sein Fachwissen an Interessierte weiter. Für diesen Einsatz erhielt er die Umweltschutzmedaille des Freistaates Bayern und den Umweltschutzpreis des Landkreises Kulmbach. Er war zudem Träger zahlreicher weiterer Auszeichnungen des Roten Kreuzes und der Bergwacht. Unter anderem war ihm 2015 das Ehrenzeichen in Gold für 60 Jahre Einsatz für die Bergwacht verliehen worden.

Verdienstvoll war auch sein Wirken für den Philatelisten-Club-Kulmbach. Als "Spiegel der Geschichte" gilt nach wie vor seine Sammlung von Ansichtskarten mit Kulmbacher Motiven, die er vor geraumer Zeit der Stadt Kulmbach zur Verfügung gestellt hat. Sein Engagement und seine Sachkenntnis würdigte der Verein mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.