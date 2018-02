Feuer: Mann erstickt in Kulmbacher St.-Hedwigs-Kirche an Rauchgasen

An der Straße in Höhe der St.-Hedwig-Kirche und in der Melkendorfer Straße kam es zu kurzzeitigen Behinderungen für Verkehrsteilnehmer. Der Grund war, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ein Suizid. Ein 27-Jähriger hat sich in der Kirche das Leben genommen. Er hat laut Polizei in der Sakristei ein Feuer gelegt. Durch die entstandenen Rauchgase sei er vergiftet worden.





Hinweis:

Normalerweise berichten wir nicht über Selbstmorde, außer sie haben unter besondern Umständen besondere Aufmerksamkeit, wie etwa Verkehrsbehinderungen oder Großeinsätze von Feuerwehr und Polizei. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung.