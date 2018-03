Tödlicher Unfall: Ursache weiterhin unklar

Die Ermittlungen laufen noch, wie Polizei-Pressesprecher Jürgen Stadter gegenüber unserem Portal erklärte.



Wie berichtet, war ein Sattelzug aus dem Vogtlandkreis am Donnerstagabend am Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach nach rechts aufs Bankett geraten und dann nach links geschleudert, wo er die Leitplanke niedermähte. Dann kippte der Sattelzug auf die linke Seite.



Der Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.



Die Bergung der Lastwagens zog sich bis in die Nachtstunden, weil der schwere Sattelzug erst wieder auf die Räder gehoben werden musste, ehe er abtransportiert werden konnte.