Fußgänger stirbt bei Unfall im Landkreis Kulmbach - Bundesstraße gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B303 im Landkreis Kulmbach kam nach Angaben der Polizeiinspektion Stadtsteinach am Montagmorgen eine Person ums Leben, die die Fahrbahn zu Fuß überqueren wollte. Das Unglück ereignete sich gegen 6.30 Uhr bei Himmelkron in Höhe der Frankenfarm.Zwei weitere Personen wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Ermittlung der Unfallursache ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter hinzugezogen worden.Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Aufgrund der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ist die Bundesstraße aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Nähere Angaben zum Hergang und zum Opfer konnte die Polizei zunächst nicht machen.