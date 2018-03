Tödlicher Brand: 78-Jährige stirbt bei Feuer im Kreis Bayreuth

Tödlicher Zimmerbrand im Kreis Kulmbach: Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr bemerkte laut Angaben ein Nachbar die starke Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus in Unterlettenrangen und setzte den Notruf ab. Die alarmierten Feuerwehren der Umgebung konnten nur mit Atemschutzgeräten in das stark verqualmte Gebäude vordringen und hatten den Brand im Schlafzimmer rasch gelöscht. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte in dem Zimmer die bereits leblose 78 Jahre alte Hausbewohnerin.



Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Weitere Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus. Neben dem ausgebrannten Schlafzimmer wurden auch die übrigen Wohnräume aufgrund der enormen Rußentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Brandfahnder der Bayreuther Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.