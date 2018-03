Tod im Freibad: Staatsanwalt plädiert im Vanessa-Prozess für Freispruch

Der Staatsanwalt Daniel Götz hat im Prozess um die in Himmelkron ertrunkene Vanessa Freispruch für den Bademeister und die Betreuerin gefordert. In seinen Augen habe im kritischen Moment keine Aufsichtspflicht für den Bademeister bestanden. Stattdessen sei die Betreuerin des Vereins für die Kinder verantwortlich gewesen. Selbst wenn der Bademeister zum Zeitpunkt des Unglücks am Beckenrand gewesen wäre, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass das Unglück verhindert hätte werden können.



Auch bei der Betreuerin sieht der Staatsanwalt im Höchstfall ein Augenblicksversagen, da die Frau Geld für die Kinder holen wollte, um ein Eis zu kaufen. Nur wenn die Betreuerin direkt am Beckenrand gestanden wäre, als Vanessa unterging, hätte sie das Unglück noch verhindern können.