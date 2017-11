Theater Baumann zeigt Stück für mutige Zuschauer

Keine weinerliche Schnulze





"Es ist ein Aufruf zu Neugier statt Routine, wir sollten nicht in Sicherheit versinken, sondern uns den Überraschungen stellen", begrüßte Rüdiger Baumann die zahlreichen Zuschauer.Dabei mutet der Stoff zunächst sehr melancholisch an, geht es doch um den zehnjährigen todkranken Oskar, der nur noch zwölf Tage zu leben hat. Zwölf Tage, die er mit Hilfe von "Oma Rosa" gut zu nutzen versteht, zwölf Tage, in denen er ein ganzes Leben durchlebt, mit Verliebtsein, Rückschlägen, neuem Mut fassen.Keine "weinerliche Schnulze", wie Rüdiger Baumann sagte, sondern ein lebensbejahendes Stück, durchaus mit viel Humor, "eine Mischung aus Altersphilosophie und kindlicher Betrachtungsweise", ergänzte Katrin Mulzer. Sie schlüpft in der Inszenierung abwechselnd mit Rüdiger Baumann in die Rollen von Oskar, Oma Rosa, Oskars Freunden und Eltern.Klingt verwirrend? Mitnichten, denn die beiden Darsteller verstanden es, den Zuschauer mit ihrer einnehmenden Bühnenpräsenz mit in die Welt des kleinen Jungen hineinzuziehen, die Welt aus dessen Augen zu betrachten. Angelegt als eine gespielte Lesung geht das Schicksal von Oskar auf der baumannschen Bühne unter die Haut. Zwei Generationen treffen aufeinander und man merkt: So ist es richtig, so muss es sein.Oskar, der mit Hilfe von Oma Rosa auch die Verzweiflung und Ängste seiner Eltern verstehen lernt, und Oma Rosa, die von Oskars Liebe und Zuneigung profitiert. Die Basis des Stücks sind Briefe, die Oskar an den lieben Gott schreibt, ein innerer Dialog, der durch Oma Rosa in Gang gesetzt wurde und ein Ventil für den Jungen ist, denn: "Gedanken, die man nicht ausspricht, werden zu einer Müllhalde, die irgendwann zu stinken anfängt", sagt Oma Rosa.Überhaupt hat Oma Rosa fast immer die passende Antwort, den passenden Rat für Oskar, es entwickeln sich kleine, philosophische Gespräche, die Oskar aus seiner kindlichen Betrachtungsweise immer wieder mit neuen Fragen anfeuert. Und so wird Oskar auch mitten in das Herz des Geheimnisses eines glücklichen Lebens geführt: "Schau jeden Tag auf diese Welt, als sei es das erste Mal!"Eine positive Sichtweise hilft Oskar durch seine letzten Tage, auch wenn die interessantesten Fragen im Leben wohl immer eine Frage bleiben. "Oskar und die Dame in Rosa" auf die Bühne zu bringen war für Rüdiger Baumann und Katrin Mulzer eine Herzensangelegenheit."Freundschaften zwischen Menschen, zwischen denen Generationen liegen, sind etwas Wunderbares", sagte Katrin Mulzer, die bereits vor 15 Jahren schon einmal mit Baumann auf einer Bühne stand. "Seitdem wollten wir immer etwas zusammen machen", erzählte Rüdiger Baumann, und das aktuelle Stück schien absolut passend zu sein. "Mich beschäftigt die Frage, wie das mit dem Leben und dem Tod ist, jeder zieht andere Schlüsse."Daher bekommt das Publikum mit diesem Stück keine fertigen Lösungen und auch keine Lebenshilfe. Vielmehr soll der Zuschauer wie beim Lesen eines Buches selbst in Oskars Welt eintauchen. Das zu erleichtern sehen Baumann und Mulzer als ihre Aufgabe, sie lassen die Figuren lebendig werden, machen sie glaubhaft und verständlich, aber nicht durch Imitation übertrieben - sie agieren schlichtweg als sehr intensive Geschichtenerzähler, und gerade deshalb bohrt sich das Schicksal des kleinen Jungen wohl in die Herzen der Zuschauer. Ein depressives Stück? Keinesfalls, aber durchaus ein Stück, das mutige Zuschauer braucht.Karten für die weiteren Vorstellungen von "Oskar und die Dame in Rosa" gibt es im Internet unter www.das-baumann.de oder unter Telefon 09221/93393.