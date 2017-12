Tausende Gäste erwartet: Rund ums Schloss Thurnau läuft der 28. Weihnachtstöpfermarkt

"Der Markt ist hiermit eröffnet", sagte Jörg Labuhn, der zusammen mit seiner Frau Andrea den Markt organisiert, am Freitagvormittag um 11 Uhr. Und gab damit den Startschuss zu einem der größten Töpfermärkte Deutschlands, der 2017 zum 28. Mal stattfindet.



Einst klein mit einem Dutzend Ständen begonnen, gibt es in Thurnau mittlerweile 60 Stände, an denen Keramikwerkstätten aus ganz Deutschland, aber auch aus Spanien, den Niederlanden oder Frankreich ausstellen. Und es könnten noch mehr sein, Anfragen wären da. "Wir wollen aber bewusst den Flair rund ums Schloss erhalten und deckeln das Ganze deshalb bei 60 Ausstellern", erklärte Andrea Labuhn.



An der Eröffnungszeremonie, die von einem Trompetenstück eingeleitet wurde, nahmen der Thurnauer Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU), der stellvertretende Kulmbacher Landrat Jörg Kunstmann (CSU) und Klaus Bodenschlägel, Vorstandsmitglied der Gräflich Giech`schen Spitalstiftung, Inhaberin des Thurnauer Schlosses, teil. Schauplatz der Reden war der Rosengarten neben dem Brandplatz, an dem diesmal auch Stände stehen, da der Untere Schlosshof wegen der Baustelle nicht zur Verfügung steht.



Parkplätze sind ausgeschildert

Der Markt hat am Freitag und Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Gäste sind von allen Richtungen aus Parkflächen ausgeschildert, von denen aus das für den Verkehr gesperrte historische Ortsinnere in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen ist. Wie im Vorjahr werden auch 2017 zwischen 25 000 und 30 000 Besucher erwartet.



Einen ausführlichen Artikel über einen Rundgang durch den Töpfermarkt mit vielen Bildern gibt es im weiteren Tagesverlauf auf infranken.de