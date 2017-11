Tatort Himmelkron: Unbekannte klauen Transporter

In der Zeit zwischen Freitag, 10. November, 18 Uhr, und Montag, 13. November, 7.30 Uhr, gelang es den Dieben, den weißen Sprinter mit den Kennzeichen "KU - GF 60" zu entwenden. Danach fuhren sie mit dem einjährigen Kleintransporter im Wert von etwa 35.000 Euro vom Firmenhof in der Industriestraße und entkamen unerkannt.



Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:



Wer hat am Wochenende in der Industriestraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?



Wer hat den weißen Mercedes Sprinter mit den Kennzeichen "KU-GF 60" am Wochenende noch gesehen, beziehungsweise kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.