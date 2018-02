Minimale Veränderungen sind es, die viele Bürgermeister im Landkreis hoffen lässt. Jahrelang sind in vielen Städten, Märkten und Gemeinden die Einwohnerzahlen stetig gesunken. Nun stagnieren sie vielerorts - oder steigen sogar wieder. Ist die Talsohle erreicht?

Eine Umfrag bei einigen der Bürgermeister zeichnet ein klares Bild: Optimismus - wenn auch noch verhalten. Übereinstimmend heißt es, dass ausreichender und bezahlbarer Wohnraum ganz wesentlich ist, um die Menschen im Ort zu halten und eventuell auch Neubürger anzulocken. Dazu eine gute Infrastruktur: Einkaufsmöglichkeiten, Kindergartenplätze - aber auch eine zufriedenstellende Versorgung mit schnellem Internet.

In der Stadt Kulmbach setzt man Hoffnungen auf den geplanten Uni-Campus. Bis zu 1000 Studenten und dazu noch etliche Hundert Personen an Personal - vielleicht sogar mit Familie - könnten damit in die Stadt kommen.

Aktuell ergibt sich aus den Zahlen der Städte, Märkte und Gemeinden ein Stand von 73012 Einwohnern für den Landkreis Kulmbach. Vor einem Jahr, zum Stichtag 31. Dezember 2016, belief sich der Bevölkerungsstand noch auf 72939.

Eine ausführliche Übersicht über die Entwicklung in den einzelnen Gemeinden und Stellungnahmen einiger Bürgermeister gibt es in Kürze auf inFranken.