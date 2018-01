Sturmwarnung: Nachmittagsunterricht in Kulmbach fällt am Donnerstag aus

Aufgrund einer angekündigten Unwetterwarnung für Donnerstag Nachmittag/Abend entfällt an allen Schulen in ganz Oberfranken am Donnerstag der Nachmittagsunterricht. Schulschluss ist einheitlich um 12 Uhr. Das hat die Koordinierungsstelle bei der Regierung von Oberfranken soeben beschlossen.

Am Freitag findet dann wieder ganz regulär Unterricht statt. Der Unterrichtsausfall betrifft alle Schularten.



Da für die Lehrer trotz Sturmwarnung regulär Dienstpflicht herrscht, ist eine Betreuung der Schüler an den Schulen am Nachmittag sichergestellt, falls Eltern nicht selbst für die Betreuung sorgen können bzw. die Kinder direkt an der Schule abholen möchten. Dies teilt der Leiter des Staatlichen Schulamts, Michael Hack, mit.

Geklärt wird zur Zeit noch, ob die Busse zur Schülerbeförderung früher als üblich fahren können. Das wird nicht in jedem Fall möglich sein, da es sich zum Teil um Omnibusse im Linienverkehr handelt. "Wir versuchen, so viele Busse wie möglich früher fahren zu lassen", so der Schulamtsleiter. Detaillierte Informationen gibt es in den jeweiligen Schulen.



Die Landkreise Kronach und Hof hatten mit Blick auf die Sturmwarnung schon frühzeitig beschlossen, die Schulen heute komplett geschlossen zu halten.