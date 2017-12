Stromausfall in Neuenmarkt und Untersteinach

Betroffen waren gegen 17.30 Uhr rund 1300 Haushalte, circa 900 davon in Untersteinach.



In Neuenmarkt konnte die Stromversorgung bis 18.45 Uhr wieder hergestellt werden.



In Untersteinach waren alle betroffenen Kunden kurz nach 20 Uhr wieder versorgt.



Die Ursache für den Stromausfall war ein Kabeldefekt. Mittels sogenannter Schaltmaßnahmen durch die zentralen Bayernwerk-Mittelspannungs-Leitstelle (Neunburg v. Wald) wurde die Stromversorgung wieder hergestellt.



Die Reparatur des entsprechenden Kabelstücks erfolgt zeitnah.