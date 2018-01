Sternhagelvoll in Kulmbach: Hofer Autofahrer war mit Promille unterwegs

Viel zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer aus dem Landkreis Hof, der in Kulmbach unterwegs war. Seine Nachhausefahrt wurde am frühen Freitagmorgen von der Polizei gestoppt.



Der 24-Jährige war sternhagel voll, als er mit seinem VW Caddy in der Ziegelhüttener Straße kontrolliert wurde. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Deshalb wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, bei dem ein stolzes Ergebnis herauskam: 1,94 Promille.



Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen sowie Autoschlüssel und Führerschein abgeben. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.