Steinachbrücke: Neubaukosten sind explodiert

Gegen die Stimme von CSU-Fraktionssprecher Reiner Seiffert vergaben die Räte in der Sitzung am Dienstagabend den Auftrag für den Neubau der Brücke und den Ausbau der dortigen Gemeindeverbindungsstraße für 828 419,21 Euro an die Weismainer Firma Dietz Bau. Sie hatte das günstigste Angebot abgegeben, das teuerste lag bei 1,25 Millionen Euro.



Nach dem Bauentwurf vom November 2015 waren lediglich 525 000 Euro veranschlagt worden - 370 000 Euro für die Brücke und 155 000 Euro für den Straßenbau.



