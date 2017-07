Stauzone Kulmbach: Und dann auch noch das!!!

von ALEXANDER HARTMANN

Der Frust der Autofahrer ist nach Tag drei der großen Sanierungsmaßnahme auf der B 289 groß. Denn die Baustelle auf der Nordumgehung bremst den Verkehr in Kulmbach zeitweise total aus. Für Strecken, die man normal in zehn Minuten zurücklegt, muss man seit Dienstag im Berufsverkehr zeitweise eine halbe Stunde einplanen. Meist geht es nur im Stop-and-Go voran. Von einer "totalen Fehlplanung" sprechen viele Kulmbacher. So mancher befürchtet, dass das Verkehrschaos während des Bierfestes noch größer wird.



Ein Frontalzusammenstoß

Welche Folgen zurzeit ein Unfall auf der Nordumgehung hat, das hat sich gestern gezeigt. Ein Frontalzusammenstoß, der sich gegen 8.45 Uhr ereignete, hat für eine 90-minütige Totalsperrung der Bundesstraße gesorgt und die Verkehrssituation auf den Umleitungsstrecken verschärft. Eine 60-Jährige war mit ihrem Skoda in Richtung Mainleus unterwegs und kam 200 Meter vor der Abfahrt zur Saalfelder Straße auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Frau konnten ihren Citroën-Lieferwagen zwar bis zum Stillstand abbremsen, den Frontalzusammenstoß aber nicht verhindern. Beide Frauen mussten mit dem Rettungsdienst ins Kulmbacher Klinikum gebracht werden.



An ihren Autos, die zusammen einen Zeitwert von 20 000 Euro hatten, entstand Totalschaden. Bis 10.15 Uhr war die B 289 in beide Richtungen komplett gesperrt.



Baustelle Meußdoerffer-Straße

Was die Situation in der Kulmbacher Innenstadt weiter verschärft: Zeitgleich zur Großbaustelle auf der Nordumgehung, die mit einer Sperrung der Anschlussstelle Kulmbach-West beim Marco-Getränkemarkt einhergeht, werden in der Wilhelm-Meußdoerffer-Straße Bahngleise in Höhe der alten Mälzerei abgebaut. Nicht nur im Berufsverkehr reiht sich dadurch ein Fahrzeug an das andere - zeitweise Hunderte Meter weit bis hin zur Schauer-Kreuzung.



Polizei an den Kreuzungen?

Angesichts der großen Probleme wird immer wieder die Frage aufgeworfen, warum die Kulmbacher Polizei den Verkehr nicht an den überlasteten Kreuzungen per Hand regelt. Das könnte die Kulmbacher Inspektion personell nicht stemmen, wie Verkehrssachbearbeiter Klaus-Peter Lang deutlich macht. Wären nur eine oder zwei Kreuzungen betroffen, wäre es denkbar. Es hake aber an zu vielen Stellen im Stadtgebiet.



Wie Lang mitteilt, kommen Verkehrspolizisten generell auch nur zum Einsatz, wenn unklare Verkehrslagen herrschen und keine weiteren Verkehrsregelungen bestehen. Beides sei in Kulmbach nicht der Fall. "Der Verkehr ist ja geregelt. Es geht aber leider vielerorts nur sehr zögerlich voran."



Viele fragen sich, wie der genaue Ablauf der Sanierungsmaßnahme auf der B289 ist. Das Staatliche Bauamt hat gestern gemeinsam mit der ausführenden Baufirma W. Markgraf den geplanten Bauablauf bis zum 28. Juli für die Fahrbahnerneuerung nördlich von Kulmbach in Richtung Untersteinach festgelegt. "Den weiteren Ablauf für die Richtungsfahrbahn Mainleus wird das Bauamt abhängig vom Baufortschritt und den Unwägbarkeiten der Witterung zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben", heißt es in einer Pressemitteilung.



Wann sind welche Anschlussstellen gesperrt?

Die Anschlussstelle Kulmbach-West (Abfahrt Richtung Bayreuth) ist bis Donnerstag, 20. Juli, gesperrt. Danach werden die Anschlussstellen Burghaig bis Dienstag, 25. Juli, und danach Kulmbach-Mitte (Abfahrt Richtung McDonald's) bis 29.Juli gesperrt. Alle Anschlussstellen sind während der Kulmbacher Bierwoche befahrbar.



Was passiert in dieser Woche noch?

Am heutigen Freitag finden noch Fräsarbeiten auf der Fahrbahn Richtung Untersteinach sowie den anliegenden Anschlussstellenrampen statt, am morgigen Samstag wird dann der bituminöse Haftkleber für den Schichtenverbund aufgebracht. Die Anschlussstelle Kulmbach-West bleibt in diesem Zuge gesperrt.

Was passiert in den kommenden Wochen?

Ab Montag, 17. Juli, bis Mittwoch, 19. Juli, werden Asphaltierungsarbeiten im Bereich Anschlussstelle Kulmbach-West vorgenommen.

Am Donnerstag, 20. Juli, soll im Laufe des Tages die Anschlussstelle Kulmbach-West wieder freigegeben werden,. Dafür wird in der Folge die Anschlussstelle Kulmbach-Burghaig für die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Untersteinach gesperrt - in Fahrtrichtung Mainleus bleibt sie befahrbar.

Ab Freitag, 21. Juli, bis Montag, 24. Juli, soll die Bundesstraße 289 zwischen dem Bauanfang an der Weinbrücke und der Anschlussstelle Kulmbach-West sowie in der Anschlussstelle Kulmbach-Burghaig asphaltiert werden.

Am Dienstag, 25. Juli, will das Bauamt die Anschlussstelle Kulmbach-Burghaig wieder freigeben. Dafür wird dann die Anschlussstelle Kulmbach-Mitte für die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Untersteinach gesperrt - in Fahrtrichtung Mainleus bleibt sie befahrbar.

Weiter ist geplant, ab Mittwoch, 26. Juli, bis Freitag, 28. Juli, sollen die B 289 zwischen der Anschlussstelle Kulmbach-West und dem Bauende Richtung Untersteinach, der neue Beschleunigungsstreifen sowie die Rampen in der Anschlussstelle Kulmbach-Mitte asphaltiert werden.

Ab Samstag, 29. Juli, soll früh nach dem Auskühlen der Asphaltbefestigung die Anschlussstelle Kulmbach-Mitte wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zwischen Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 6. August, sind während der Bierwoche keine Sperrungen von Anschlussstellen vorgesehen.

Das Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer bei kurzfristig erforderlichen Sperrungen von Anschlussstellen um Verständnis und Flexibilität. "Bitte planen Sie für die bestehenden und gegebenenfalls kurzfristig geänderte Umleitungen etwas mehr Fahrzeit ein", heißt es in einer Pressemitteilung.