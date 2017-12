Stadtsteinacher Trinkwasser wieder einwandfrei!

Das hat die Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach mitgeteilt.



Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen sind keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Wassers festgestellt worden. Das Gesundheitsamt für den Landkreis Kulmbach hat daher das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben.



Das Trinkwasser kann wieder in vollem Umfang wie gewohnt genutzt werden.



Bitte geben Sie die Information auch an betroffene Mitbewohner und Nachbarn weiter.



Sollten Sie Fragen haben, können sie sich unter der Nummer 09225/9578-0 an die Verwaltungsgemeinschaft wenden.