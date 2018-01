Spritztour mit geklautem Radlader endet vor Kulmbacher Gericht

Mit einem nicht ganz alltäglichen Fall musste sich Richterin Sieglinde Tettmann gestern am Kulmbacher Amtsgericht auseinandersetzen. Als schlechten Scherz bezeichnete der 58-jährige Angeklagter aus dem Landkreis Kulmbach selbst seine Tat.



Am 28. September des vergangenen Jahres hatte er sich am Harsdorfer Bahnhof einen dort abgestellten Radlader "ausgeliehen". Ein Bautrupp, der in etwa 200 Metern Entfernung Straßenarbeiten ausführte, hatte das schwere Gefährt auf einem Schotterplatz abgestellt und den Zündschlüssel stecken lassen.





"Ein schlechter Scherz"



"Ich wollte mir den Radlader nur anschauen, und als ich die offene Tür und den Zündschlüssel entdeckte, wollte ich bei der Verleihfirma anrufen", sagte der Angeklagte. Dort habe er aber niemanden erreicht. Daraufhin wollte er den Radlader hinter einer Hecke verstecken - "ich gebe zu: ein schlechter Scherz".



Doch als nach einer halben Stunde niemand gekommen sei, sei er mit dem Radlader über Feldwege nach Hause gefahren. "Ich wollte ihn mir nur ausleihen und habe ihn auch etwa 1,5 Stunden später wieder zurückgebracht."



Dumm nur, dass die Baufirma inzwischen die Polizei verständigt hatte und die Beamten zudem feststellen mussten, dass der Angeklagte mit 1,5 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und darüber hinaus keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die war ihm nämlich bereits entzogen worden.

Doch dem war nicht genug. Einen Monat später, am 27. Oktober, versuchte der 58-Jährige in einem Kulmbacher Supermarkt, zwei Flaschen Wein im Wert von 2,98 Euro zu entwenden. Dabei wurde er beobachtet. eine Strafanzeige wegen Diebstahls war die Folge.





Mehrfach vorbestraft



Da der Angeklagte bereits verschiedene Einträge im Bundeszentralregister wegen Trunkenheit am Steuer und verschiedener Diebstahlsdelikte aufzuweisen hatte, plädierte Staatsanwalt Roland Köhler auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, und auf eine Geldstrafe von 1000 Euro.



Richterin Sieglinde Tettmann hielt dem Beschuldigten zugute, dass er geständig war, dass er nur eine sehr kurze Fahrstrecke auf einer öffentlichen Straße zurückgelegt hatte und dass der Wert der Beute äußerst gering war. Gegen den Angeklagten sprachen allerdings die Vorstrafen wegen ähnlicher Vergehen.



Sie verhängte schließlich eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten und zwei Wochen, die sie zur Bewährung aussetzte, sowie ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zahlbar in Raten an den Verein "Fähre".





"Ich verstehe, dass Strafe sein muss"



Wie der Angeklagte denn immer wieder dazu käme, so etwas zu machen, wollte die Richterin am Ende dennoch wissen. "Frust", lautete die Antwort. Der ehemalige Landwirt bezieht aufgrund eines Herzleidens seit einigen Jahren Erwerbsunfähigkeitsrente, seine Ehe ist in die Brüche gegangen. "Ich verstehe, dass Strafe sein muss", ergänzte er, manche wie er bräuchten eben ein bisschen länger, um aus ihren Fehlern zu lernen.