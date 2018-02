Zwei Punkte aus zwei Spielen

Zwei Punkte nahmen die N.H. Young Volleys aus ihrem ersten und einzigen Doppelspieltag der laufenden Regionalliga-Saison mit. Bei ihrem oberen Tabellennachbarn SV Hahnbach zeigten sie am Samstag zu Beginn mit druckvollen Angriffen ihre Klasse. Als es in den fünften Satz ging, bewiesen sie Moral und feierten einen 3:2-Auswärtssieg.



Im Heimspiel am Sonntag unterlagen die Volleyballerinnen aus Neudrossenfeld und Hollfeld dem Spitzenreiter TSV Sonthofen II nach meist hart umkämpften Sätzen 1:3.



Regionalliga

SV Hahnbach -

N.H. Young Volleys 2:3

Die Volleys starteten konzentriert und übten von Beginn an hohen Druck auf die Hahnbacher aus, die in diesem Spiel auf ihre Hauptangreiferin Anna Dotzler verzichten mussten. Eine lange Aufschlagserie von Leonie Stöcker brachte den Gästen den verdienten 25:13-Satzerfolg. Auch im zweiten Abschnitt bestimmten die Volleys mit starken Angriffen das Spiel und holten den nächsten Satzpunkt (25:19).



Im dritten Abschnitt ließen es die Gäste in ihrer zuvor durchdacht geführten Strategie etwas an Konsequenz vermissen. Dadurch kam Hahnbach ins Spiel. Mit Umstellungen im Block brachte die Heimmannschaft ihre Gäste weiter aus dem Konzept und gewann 25:20. Die Volleys versuchten anschließend wieder ins Spiel zu kommen, doch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Unruhe im Gästeteam und auch die Fehlerquote nahm zu. Der hart umkämpfte vierte Satz ging mit 25:21 an den SV.



Der Entscheidungssatz scheint den Volleys zu liegen: Wie schon in einigen Spielen zuvor kam hier der Kampfgeist zurück ins Team, der in der Mitte der Partie etwas fehlte. Die Annahme stabilisierte sich, wodurch Hauptangreiferin Sophia Höreth ihr Potenzial wieder besser ausspielen konnte. Mit starken Angriffen über die Außenposition ließen die Volleys den Oberpfälzerinnen keine Chance und entschieden den fünften Satz mit 15:8 klar für sich.



N.H. Young Volleys -

TSV Sonthofen II 1:3

Mit starken Aufschlägen schaffte es der Primus aus dem Allgäu, die Annahme der Volleys stark zu verunsichern, wodurch das Heimteam früh in Rückstand geriet. Doch die Volleys steckten nicht auf und eine Aufschlagserie von Meike Schirmer stellte den 24:24-Ausgleich her. Dann waren es wieder die druckvollen Angriffe, die dem TSV den 26:24-Satzgewinn sicherten.



Im zweiten Satz gelang es dem Team aus Neudrossenfeld und Hollfeld, die Annahme an den Aufschlagdruck anzupassen und damit auch einen variablen Angriff zu ermöglichen. Dann variierten die Gäste jedoch ihren Angriff, wodurch sie wieder die Oberhand und den Satz gewannen (25:20).

Das Blatt wendete sich im dritten Durchlauf: Die Gastgeberinnen stabilisierten die Annahme und setzten nun ihrerseits den TSV mit starken Angriffen unter Druck. Für zusätzliche Punkte sorgte die gute Blockarbeit von Sandra Ullrich, Sophie Mayer und Leonie Stöcker. So gewannen die Volleys den Satz klar mit 25:17.



Davon beflügelt starteten die Volleys motiviert in den vierten Abschnitt. Doch als der TSV trotzdem mit 9:4 in Führung ging, knickten die Gastgeberinnen ein und konnten mit dem Tempo, das die neu eingewechselte Stammzuspielerin auf das Feld brachte, nicht mit halten. Trotz der souveränen Annahme gelang es den Volleys nicht mehr, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken und der Satz ging mit 25:16 an den Spitzenreiter.



Die Vorgaben ihres Trainers Marc d'Andrea, vier Punkte aus drei Spielen zu holen, haben die Volleys aber erreicht. " Die Mädels haben gegen den zweiten und vierten der Tabelle jeweils zwei Punkte geholt und gegen den Tabellenführer sehr gut gespielt. Leider haben wir in Obergünzburg und Hahnbach jeweils einen Punkt liegen gelassen. Das ist aber nicht dramatisch, ich bin stolz auf das Team", sagt Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm.



Es spielten: Bauer, Braun, Böhm, Gnade, Höreth, Lauterbach, Mayer, J. und L. Meisel, Naumann, Schirmer, Steeger, Stöcker, Ullrich, Wolf. cb