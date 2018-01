Young Volleys wollen ersten Allgäu-Sieg

Die N.H. Young Volleys treten am Sonntag um 14.30 Uhr beim TSV Obergünzburg an, der auf dem zweiten Tabellenplatz der Volleyball-Regionalliga steht und Ambitionen auf den Titel anmeldet.



"Eigentlich können wir uns das Geld für die Fahrt sparen, bislang waren wir nur Punktelieferant für die Allgäuer Teams, haben nicht mal einen Satz gewonnen", sagt Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm, macht aber kurz darauf klar, dass es sich um einen Scherz handelt: "Natürlich wollen wir gewinnen. Wir haben Obergünzburg zu Hause in der Vorsaison und auch in der aktuellen Spielzeit geschlagen. Warum sollen wir nicht auch dort gewinnen?" Vielleicht, weil die Volleys im Allgäu wenig Erfolg haben: In der vergangenen Saison verlor man mit 0:3 in Obergünzburg, in der aktuellen Spielzeit mussten sich die Volleyballerinnen aus Neudrossenfeld und Hollfeld in Sonthofen und Mauerstetten ebenfalls mit jeweils 0:3 geschlagen geben.



Die Obergünzburgerinnen haben von 12 Spielen neun gewonnen und 26 Punkte auf dem Konto. Auch das Satzverhältnis von 30:16 spricht für die Qualität des Teams. Seit Beginn dieser Saison wird

es vom Slowaken Jurai Misik trainiert, der Inhaber einer A-Lizenz ist. Er hat es geschafft, den Umbruch in der Mannschaft zu Saisonbeginn schnell zu verarbeiten und ein homogenes und spielstarkes Team zu formen. Die Gastgeberinnen wollen an Tabellenführer Sonthofen dranbleiben und werden versuchen, gegen die Volleys ihren nächsten Dreier einzufahren.



Die Damen aus Neudrossenfeld und Hollfeld wollen den Allgäuerinnen dennoch auf Augenhöhe begegnen und versuchen, nicht mit leeren Händen von der weiten Fahrt zurückzukehren. "Unsere Mannschaft wird alles versuchen. Es wird aber nur gelingen, wenn jede einzelne Spielerin von Beginn an hellwach ist und über das ganze Spiel konzentriert bleibt", sagt Böhm.



"In den letzten Spielen hatten wir innerhalb der Sätze teils grausame Schwankungen, damit kann man auf Dauer in der Regionalliga nicht bestehen." Dies hat sich zuletzt auch wieder in Friedberg bestätigt, wo die Volleys trotz teils deutlicher Führung ihre Sätze und letztendlich das Match abgeben mussten. Diesmal soll es anders laufen, "denn jede Serie geht mal zu Ende und unser Allgäu-Syndrom muss endlich enden!", sagt Böhm.



N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna Meisel, Lisa Meisel, Meike Schirmer, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich, Elke Wolf, Anna-Lena Bauer und Nicki Naumann. red