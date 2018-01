Young Volleys wehren fünf Matchbälle ab

Die N.H. Young Volleys sind erfolgreich in das neue Jahr gestartet. In einer dramatischen Partie behielt die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld trotz Startproblemen mit 3:2 (13:25, 26:28, 25:15, 25:20, 16:14) gegen den SV Esting die Oberhand.



Regionalliga Süd-Ost, Frauen

N.H.Young Volleys - SV Esting 3:2



Die Volleys fanden schwer ins Spiel und lagen schnell mit drei Punkten in Rückstand. Durch eine Aufschlagserie von Maja Mewes zogen die Gäste davon und führten mit 20:9. Die druckvoll agierenden Oberbayerinnen holten den ersten Satz souverän mit 25:13.



Im zweiten Durchgang zeigten sich die Gastgeberinnen konzentrierter. Da im Gegenzug Esting den Aufschlagdruck erhöhte, verlief das Spiel bis zum 12:12 ausgeglichen. Dann trumpften die Volleys auf: Starke Aufschläge von Sandra Ullrich und Leonie Stöcker führten zum 21:14. Eine Vorentscheidung war das jedoch nicht. Die Gäste kämpften sich heran, wehrten fünf Satzbälle ab und sicherten sich den Satz noch mit 28:26.



Die Wende folgte im dritten Abschnitt: Die N.H. Young Volleys dominierten nun das Spiel und setzten den Gegner mit starken Aufschlägen unter Druck. Am Satzbeginn überzeugte Stöcker beim Aufschlag, die Spielgemeinschaft führte mit 10:3. Da auch der Block mit Sophie Mayer und Ullrich toll harmonierte, holten sich die Volleys den Satz klar mit 25:15.



In der Folge stabilisierte sich das Team von Trainer Marc d'Andrea weiter und zeigte starke Aktionen. Mit Aufschlagserien, Blockparaden und einer konstanten Annahme dominierte es das Spiel. Auch Youngster Anna-Lena Bauer glänzte bei ihrem ersten Regionalliga-Einsatz in der Abwehr. Verdient gewannen die Young Volleys den vierten Durchgang mit 25:20.



Im Entscheidungssatz schlichen sich bei den Gastgeberinnen Fehler ein, die der SV Esting nutzte. Beim Spielstand von 9:14 hatten die Gäste fünf Matchbälle. Doch mit einer überragenden Teamleistung und dank einer grandiosen Aufschlagserie von Stöcker drehte die Heimmannschaft die Partie noch zum 16:14 - zum ersten Mal hatten die Young Volleys den SV Esting besiegt.



"Das war schon ein extremes Spiel", sagte Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm. "Zweimal im Spielverlauf geht eine hohe Führung verloren - einmal von uns und einmal von Esting. In Esting haben wir sechs Matchbälle nicht genutzt und heute bringt Esting das Spiel trotz fünf Matchbällen nicht nach Hause. Wahnsinn! Ich muss unseren Mädels ein Riesenkompliment machen." Böhm lobte vor allem den Kampfgeist, die Teamleistung sowie Stöcker für ihre Nerven- und Aufschlagstärke.



Am Sonntag treten die Young Volleys (6. Platz) beim zehntplatzierten TSV Friedberg an.



N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna Meisel, Lisa Meisel, Meike Schirmer, Nicole Steeger, Sandra Ullrich, Leonie Stöcker, Anna-Lena Bauer. cb