Young Volleys sind im Heimspiel klarer Außenseiter

Noch haben die N.H. Young Volleys den Klassenerhalt in der Frauen-Regionalliga nicht sicher. Rechnerisch fehlt immer noch ein Punkt. Und am Samstag (18 Uhr, Dreifachturnhalle Neudrossenfeld) wird es trotz Heimrechts schwer, diesen zu holen. Die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld geht als Außenseiter in das Duell gegen den Titelkandidaten SV Mauerstetten.



Regionalliga Süd-Ost, Frauen

N.H.Young Volleys - SV Mauerstetten



Die Allgäuerinnen sind mit 33 Punkten Tabellendritter, haben aber zwei Spiele weniger absolviert als Tabellenführer TSV Sonthofen II (37 Punkte). Holt der SVM also sechs Punkte aus diesen beiden Partien, dann springt er an die Spitze - und das als Aufsteiger.



In der Vorrunde hatten die Young Volleys im Allgäu nichts zu bestellen, verloren klar mit 0:3. Insbesondere im zweiten Satz waren sie beim 9:25 chancenlos. Das SVM-Team ist hervorragend ausgebildet. Vor allem Außenangreiferin Isabell Martin und Zuspielerin Tamara Rößler spielen auf überdurchschnittlich hohem Regionalliga-Niveau.



Trainer muss improvisieren

Genau auf dieser Zuspieler-Position haben die Young Volleys Probleme. Meike Schirmer verletzte sich beim 1:3 bei den Ballarinas Bamberg. Nach ihrem Ausfall funktionierten in dieser Partie die gewohnten Abläufe nicht mehr richtig. Der Rhythmus und die Sicherheit gingen verloren. Auch gegen Mauerstetten ist Schirmer nicht einsatzfähig.



Volleys-Trainer Marc d' Andrea muss improvisieren: "Normalerweise beschäftigen wir uns in der Vorbereitung mit dem Gegner, seinen Stärken und Schwächen und versuchen, eine Spieltaktik zu entwickeln. Nun mussten wir uns aber auch mit uns selbst beschäftigen. Es war eine sehr intensive Woche." Und in dieser galt es, Alternativen auf der Zuspieler-Position zu finden. Neben Schirmer fehlt auch Isabel Braun im Team der Young Volleys.



Vorsitzender setzt auf Teamgeist

Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm macht seinen Team jedoch Mut: "Es wird jemand anderes zuspielen. Das Team muss die Ärmel hochkrempeln, kämpfen und die bestmögliche Leistung abrufen. So können wir eventuell als Team die Chance nutzen, die wir eigentlich nicht haben. Was dann möglich ist, hat das deutsche Eishockeyteam bei Olympia gezeigt."



N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna Meisel, Lisa Meisel, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich und Elke Wolf cb