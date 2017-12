Young Volleys mit langer Anreise zum Spitzenreiter

Jahresendspurt für die N.H. Young Volleys: Bevor es in eine knapp vierwöchige Spielpause geht, wartet auf die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld eine sehr schwere Aufgabe. Am Samstag treten die Volleys (5. Platz) ab 16 Uhr beim TSV Sonthofen II an, dem Tabellenführer der Frauen-Regionalliga Südost.



Regionalliga Südost, Frauen

TSV Sonthofen II - N. H. Young Volleys



Die Statistik spricht klar für die Gastgeberinnen aus dem Allgäu. Die Zweitliga-Reserve der AllgäuStrom Volleys holte im bisherigen Saisonverlauf acht Siege aus neun Partien. Auch das Satzverhältnis von 25:8 verdeutlicht die Qualität in den Reihen des Spitzenreiters.



Volleys-Trainer Marc d'Andrea hat großen Respekt vor den Allgäuerinnen: "Sie besitzen für die Liga eine extrem überlegene Zuspielerin und verfügen über eine sehr hohe Mitte sowie eine Außenangreiferin, die ein Spiel im Alleingang entscheiden kann." Zur starken TSV-Mannschaft gehören zudem bestens ausgebildete Nachwuchsspielerinnen und Akteure mit Zweitligaerfahrung. Zur Stärke der Gegnerinnen kommt für die Young Volleys noch eine weitere Schwierigkeit hinzu: die lange Anreise. Etwa 400 Kilometer und mindestens vier Stunden Anfahrtszeit sind es bis nach Süd-Bayern.



"Wenn wir hier was holen wollen, müssen wir in allen Elementen eine Topleistung abrufen. Und das nicht nur phasenweise, sondern über ein ganzes Spiel hinweg", sagt Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm. "Dass dies nach dieser Anreise nicht einfach ist, haben unsere bisherigen Auftritte im Allgäu gezeigt: Wir haben jedes Mal deutlich verloren." Die Mannschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld will den Allgäuerinnen dennoch möglichst auf Augenhöhe begegnen.



Mut macht das Gastspiel beim TV Dingolfing in der Vorsaison: Auch hier trafen die Young Volleys auf einen vermeintlich übermächtigen Gegner in einer bundesligatauglichen Halle - und zogen daraus eine große Motivation. Vollkommen überraschend entführte die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld damals dort einen Punkt.



Auch die Trainingswochen seit dem zurückliegenden Spiel (3:1-Sieg beim TV Erlangen am 3. Dezember) sind nach Aussagen Böhms sehr gut verlaufen. Das Volleys-Team habe in dieser Phase konzentriert gearbeitet, diverse taktische Varianten einstudiert und gehe bestens vorbereitet in das letzte Spiel des Jahres. Nach der Weihnachtspause erwarten die Young Volleys dann am 13. Januar den viertplatzierten SV Esting in der eigenen Halle.



N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna Meisel, Lisa Meisel, Meike Schirmer, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich, Elke Wolf. cb