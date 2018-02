Werner Thomas gibt beim TSV Neudrossenfeld weiter die Richtung vor

Trainer Werner Thomas hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Landesligisten TSV Neudrossenfeld bis zum Ende der Saison 2018/19 verlängert. Der 46-jährige geht dann in sein viertes Jahr bei den Grün-Weißen.



"Wir haben die wohl wichtigste Personalie in einem Verein für ein weiteres Jahr geklärt", freut sich der Sportliche Leiter des TSV, Thorsten Schirmer. Thomas musste nicht lange überlegen, als das Angebot kam: "Ich fühle mich hier im Verein sehr wohl und habe das Gefühl, dass wir zusammen erst am Anfang der Entwicklung sind." Die Zusammenarbeit mit der jungen Mannschaft macht im Spaß. Die Spieler seien in jedem Training "voll dabei" und "ziehen mit". So müsse das auch sein.



Werner Thomas hat die Neudrossenfelder Landesliga-Mannschaft im August 2015 nach dem Rücktritt von Detlef Hugel übernommen. Am Ende seiner Premierensaison landeten die Grün-Weißen auf dem guten fünften Tabellenrang. Die zweite Spielzeit unter Thomas schloss der Landesligist auf Platz 8 ab.



Aktuell präsentiert sich die Landesliga-Mannschaft vom Weinberg als geschlossene Einheit und hat zur Winterpause als Tabellenvierter nach wie vor Kontakt zum Aufstiegsrelegationsplatz 2. Der Rückstand der Neudrossenfelder auf den zweitplatzierten TSV Buch beträgt sechs Punkte, allerdings haben die Grün-Weißen schon eine Partie mehr absolviert. So gibt Thomas für die Restsaison folgende Marschroute vor: "Wir wollen unseren Weg weiter gehen und werden da sein, sollte eine der Mannschaften vor uns schwächeln."



Auch Co-Trainer bleibt

Auf diesem Weg wird der Coach auch weiterhin von seinem Co-Trainer begleitet. Sebastian Brand hat seinen Vertrag ebenfalls verlängert. Der 31-jährige Sportlehrer ist damit im vierten Jahr in Folge Teil des TSV-Trainerduos. "Unsere beiden Trainer ergänzen sich hervorragend, deshalb freut es uns ungemein, dass auch Sebastian weiter macht", sagt Schirmer. ts