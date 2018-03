Volleys wollen sich mit Sieg zum Saisonabschluss bei Fans bedanken

Die N.H. Young Volleys spielen am Samstag (18.30 Uhr) ihre letzte Partie der Regionalliga-Saison, gegen den abstiegsgefährdeten TV Erlangen. Zwar haben die Volleyballerinnen aus Neudrossenfeld und Hollfeld den Klassenerhalt bereits geschafft, doch wollen sie sich gebührend verabschieden: "Wir wollen das Spiel voll konzentriert angehen, das sind wir unseren Zuschauern und Fans schuldig", sagt Trainer Marc D'Andrea. "Sie haben uns während der ganzen Saison toll unterstützt und wir wollen uns mit einem schönen Spiel und natürlich einem Sieg bei ihnen bedanken."



Die Gäste bestreiten ihr letztes Saisonspiel erst in der kommenden Woche. Derzeit befindet sich der TV Erlangen auf Platz 10 - und damit in akuter Abstiegsgefahr. Der direkte Klassenerhalt ist nicht mehr zu erreichen, doch mit einem Sieg in der Neudrossenfelder Dreifachturnhalle und einem Heimerfolg gegen den SV Hahnbach wäre der Relegationsplatz noch zu erreichen - vorausgesetzt, die direkten Konkurrentinnen der Erlanger (Friedberg und Marktoffingen) verlieren ihre Spiele.

Für den TV Erlangen geht es also um alles. Die Volleys müssen sich so auf einen höchst motivierten Gegner einstellen. Zwar feierten die Gastgeberinnen einen 3:1-Erfolg im Hinspiel, doch die Erlangerinnen sind immer für eine Überraschung gut, wie sie etwa bei ihrem Sieg gegen Spitzenreiter Sonthofen unter Beweis stellten.



Trotzdem gehen die Volleys als Favoriten ins Spiel. Zwar fehlt mit Meike Schirmer weiterhin die Zuspielerin, doch Fanny Gnade hat in der vergangenen Woche gegen den SV Mauerstetten auf dieser für sie ungewohnten Position eine sehr ordentliche Leistung gezeigt.



N.H. Young Volleys: Anna-Lena Bauer, Kristina Böhm, Isabel Braun, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna und Lisa Meisel, Nicki Naumann, Antonia Schwenk, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich, Elke Wolf. cb