Volleys brechen den "Allgäu-Fluch"

In einem spannenden Fünfsatz-Spiel beim TSV Obergünzburg gingen die N.H. Young Volleys als Sieger hervor. Bis dahin hatten die Volleyballerinnen aus Neudrossenfeld und Hollfeld gegen die drei Allgäuer Teams in der Regionalliga auswärts nicht gewinnen können. Der Volleys-Vorsitzende Carsten Böhm sprach im Vorfeld von einem "Allgäu-Fluch".



Der ist nun gebrochen, vor allem dank einer starken Defensive, die Obergünzburgs Trainer Juraj Misik lobte: "Die Volleys haben verdient gewonnen. Ihre Abwehrleistung war die beste, die wir in dieser Saison bei uns in der Halle gesehen haben", gratulierte Misik seinen oberfränkischen Kollegen Marc d'Andrea und dessen Team.



Regionalliga, Frauen

TSV Obergünzburg -

N.H. Young Volleys 2:3

Der erste Satz begann ausgeglichen, wobei sich bei den Volleys häufig Fehler einschlichen, und sich der TSV so bis zur Mitte des Satzes eine 16:8-Führung erspielte. Dann hatten sich die Gäste besser auf das Spiel der Allgäuerinnen eingestellt und glichen mit guten Blocks wieder aus. Durch druckvolle Aufschläge entschieden sie den Satz knapp mit 27:25 für sich.



Auch im zweiten Satz lag der TSV lange knapp in Führung. Die Young Volleys kämpften sich aber immer wieder heran. Dabei halfen kleinere Aufschlagserien wie von Mittelblockerin Leonie Stöcker oder Zuspielerin Meike Schirmer. Zunehmend punkteten die Gäste aus der eigenen Blockabwehr und mit aggressiven Angriffen von Sophia Höreth und der stark aufgelegten Lisa Meisel. So drehten die Oberfranken auch diesen Satz und gewannen 25:21.



In den darauffolgenden beiden Sätzen erhöhten die Obergünzburgerinnen den Druck im Angriff und kämpften sich so zurück in die Partie. "Der Aufschlagsdruck wurde zu hoch für uns. Dem konnten wir zu diesem Zeitpunkt nicht viel entgegen setzen", kommentiert Volleys-Trainer d'Andrea. So gingen beide Sätze deutlich mit 25:12 beziehungsweise 25:15 an den TSV. Im Entscheidungssatz ließ der Druck aber wieder nach und die Volleys zogen ihr Spiel aus guten Annahmen auf. Durch den starken Block um Sandra Ullrich und Angriffe von Hannah Lauterbach und Fanny Gnade setzten sich die Gäste Stück für Stück ab und gewannen den Entscheidungssatz mit 15:9.



"Bezüglich der Abwehr kann ich meinen Mädels nur ein großes Lob aussprechen. Wir haben sämtliche Block-Systeme gegen Obergünzburg umgestellt. Der Trainingsfleiß, in Kombination mit der ausgeprägten Umstellungsfähigkeit, zeigt wie gut meine Spielerinnen ihren Sport beherrschen wollen", freute sich d'Andrea über die Leistung seines Teams.



Am kommenden Wochenende wartet ein Doppelspieltag auf die Volleys. Am Samstag um 19 Uhr spielen sie beim SV Hahnbach, am Sonntag um 14 Uhr erwarten sie den Tabellenführer aus Sonthofen. Dieses Spiel wird in Hollfeld stattfinden. red



N.H. Young Volleys: Anna-Lena Bauer, Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Lisa Meisel, Nicki Naumann, Meike Schirmer, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich, Elke Wolf.