Vier Treffer nach 27 Minuten bei Neudrossenfelder Auswärtssieg

Einen verdienten Auswärtserfolg feierte der TSV Neudrossenfeld in der Landesligapartie bei der SpVgg Erlangen. Mit 3:1 (3:1) behielten die favorisierten Gäste gegen die abstiegsgefährdeten Hausherren die Oberhand und halten damit Tuchfühlung zum Aufstiegsrelegationsplatz 2. Bei besserer Chancenverwertung hätte der Erfolg sogar noch höher ausfallen können.



Landesliga Nordost

SpVgg Erlangen - TSV Neudrossenfeld 1:3



Den Neudrossenfeldern gelang ein Traumstart: Nach der ersten Balleroberung im Mittelfeld ging es über Yannick Podgur schnell nach vorne. Seine Hereingabe fand Louis Engelbrecht, der nach knapp 120 Sekunden zum 0:1 vollendete. In der vierten Minute hätte Daniel Gareis auf 0:2 erhöhen können, doch sein Schuss wurde auf der Torlinie geblockt.



Doch auch die Hausherren nutzten ihre erste Chance: Johannes Winkelmann erwischte TSV-Schlussmann Tobias Grüner mit einem verdeckten Schuss auf dem falschen Fuß. Der Ball schlug zum 1:1 im langen Eck ein. Die Gäste-Elf von Trainer Werner Thomas schüttelte sich kurz und spielte weiter sehr offensiv. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte das Team sehenswerte Kombinationen. Nach einer Viertelstunde reagierte Levin Pauli nach Freistoß und Engelbrecht-Kopfball sehr schnell und erzielte das 1:2.



In der Folgezeit verpassten es die Gäste, ihre Führung auszubauen. Die Chancenverwertung war mangelhaft. In der 27. Minute führten die Neudrossenfelder dann aber doch mit zwei Treffern. Pauli scheiterte zunächst an der Querlatte, doch Engelbrecht staubte zum 3:1 ab.



Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Chance wieder den Neudrossenfeldern: Stefan Kolb traf aber nur das Außennetz. Danach zogen sich die Oberfranken zurück und gewährten Erlangen mehr Spielanteile. Hochkarätige Torchancen erspielten sich die Hausherren in der Folgezeit jedoch nicht. Die TSV-Abwehr stand sehr sicher und ließ nicht viel zu.



SpVgg Erlangen: Radiske - Ulrich, Frommherz (55. Ruppert), Karius (46. Exner), Winkelmann (76. Keller), Singer, Beier, Zollhöfer, Hartmann, Y. Diederichs, C. Diederichs.



TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Pauli (86. Bargenda), Hahn, Taubenreuther, Kolb (90. Brand), Möckel, Pötzinger, Engelbrecht, Podgur, Greef (81. Hoffmann).



Schiedsricher: Horn (SV Mönchstockheim). - Zuschauer: 75. - Tore: 0:1 Engelbrecht (2.), 1:1 Winkelmann (6.), 1:2 Pauli (14.), 1:3 Engelbrecht (27.). ts