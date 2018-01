Vier Bayreuther beim Allstar-Spiel

Wenn am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr das Allstar-Spiel der Basketball-Bundesliga in der Göttinger Lok-Halle beginnt, dann ist Medi Bayreuth gleich mit vier Akteuren vertreten. Meister Brose Bamberg stellt mit Maodo Lo einen Akteur. Bereits zum zweiten Mal in Folge betreut Bayreuths Trainer Raoul Korner die Auswahl der besten, derzeit in der Bundesliga spielenden Kontingentspieler. Im Team "International" ist Bayreuths ägyptischer Center Assem Marei in der Startformation gesetzt. An seiner Seite werden zu Spielbeginn die letztjährige Bayreuther Saisonentdeckung Trey Lewis (jetzt Ratiopharm Ulm), Oldenburgs Bundesliga-Dino Rickey Paulding, Berlins US-Spielmacher Peyton Siva und US-Center Devin Booker von Tabellenführer FC Bayern München stehen. Während die Startformation von den Fans gewählt wurde, durfte Korner sieben Akteure für die Bank auswählen und entschied sich dabei neben Medi-Taktgeber Nate Linhart unter anderem für den Bonner US-Spielmacher Josh Mayo, Braunschweigs US-Center Scott Eatherton und Lokalmatador Michael Stockton (BG Göttingen), Sohn der NBA-Legende John Stockton.



Bauermann coacht Team National

Auswahl-Coach des Teams "National" ist Dirk Bauermann (Würzburg). Der Ex-Bundestrainer setzt gleich auf sieben Nationalspieler, die unlängst in der WM-Qualifikation gegen Österreich und Georgien erfolgreich die deutsche Fahne hochhalten konnten. Medi-Center Andreas Seiferth bildet zusammen mit Robin Benzing (Würzburg), Maodo Lo (Brose Bamberg), Per Günther (Ratiopharm Ulm) und Danilo Barthel (FC Bayern München) die Startformation der deutschen Auswahl.

Von der Bank kommen unter anderem Center-Shootingstar Johannes Thiemann (Ludwigsburg), Aufbau-Entdeckung Dominic Lockhart (Göttingen) und der Würzburger Scharfschütze Maurice Stuckey.