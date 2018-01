VfR Katschenreuth verliert nur das Finale

Hallen-Kreismeister der Herren und Nachfolger des letztjährigen Titelträgers DJK Stappenbach ist - wie kurz berichtet - der FC Oberhaid. Der Tabellensechste der Bezirksliga West bezwang vor 350 Zuschauern in der Burgebracher Windeckhalle im Finale den VfR Katschenreuth (Bezirksliga Ost) mit 3:1.

Den dritten Platz, der ebenfalls zur Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft (21. Januar in Kronach) berechtigt, erkämpfte sich der USC Bayreuth. Die technisch versierten Studenten hielten im Kampf um die Bronzemedaille den Kreisklassisten SV Weidenberg mit 1:0 nieder.

Die Vorrundengruppe 1 beendeten der FC Oberhaid (1. Platz) und der USC Bayreuth (2.) auf den beiden ersten Plätzen. Der Kreisklassist TSV Trebgast blieb ohne Punkt und eigenen Treffer. In der Gruppe 2 holte der VfR Katschenreuth die maximale Ausbeute von zwölf Punkten. Mit fünf Punkten Rückstand folgte der SV Weidenberg auf Platz 2. Landesligist SV Memmelsdorf enttäuschte in der Vorrunde mit drei Niederlagen und einem Unentschieden.



Halbfinale

VfR Katschenreuth - USC Bayreuth 4:2: Der VfR ging bereits nach 50 Sekunden durch Sebastian Hoffmann in Führung. Hannes Michel legte in der fünften Minute das 2:0 nach. Jean Both markierte für den USC das Anschlusstor, aber kurz darauf stellten die Katschenreuther durch Christopher Weggel den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Bayreuther machten die Partie durch Johannes Wetzsteins Treffer nochmals spannend, mit seinem zweiten Tor zerstörte Weggel jedoch die Hoffnungen des Kreisligisten auf das Finale.



FC Oberhaid - SV Weidenberg 3:0: Überraschend hielt der Kreisklassist im ersten Durchgang gut mit. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende gelang dem Favoriten aus Oberhaid die Führung. Dennis Dotterweich schoss das 1:0. In der Schlussphase der Partie legte der überragende Hallenspezialist Marcel Kutzelmann mit zwei Treffern nach. Es waren sein achtes und neuntes Turniertor.



Spiel um Platz 3

SV Weidenberg - USC Bayreuth 0:1: Beide Mannschaften starteten verhalten und wollten einen Rückstand vermeiden. Dann lockerten die Teams ihre Defensiven und kamen zu guten Abschlüssen. Dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene schoss Björn Kemmer die Bayreuther in Front. Weidenbergs Jörn Diekmann vergab bei einer Großchance den Ausgleich.



Finale

FC Oberhaid - VfR Katschenreuth 3:1: Das Bezirksliga-Duell verlief drei Minuten ohne Tore. Dann vergab zunächst Tobias Pistor (VfR) eine gute Chance, auf der Gegenseite gelang Julian Schonert das 1:0. Doch wenig später glich Christopher Weggel aus. Erst fünf Minuten vor Schluss fiel die Entscheidung: Kutzelmann erzielte das 2:1 für den FC und beseitigte mit dem 3:1 alle Zweifel am verdienten Turniersieg der Oberhaider.