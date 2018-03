VfR Katschenreuth gehen die Torjäger aus

Das zurückliegende Wochenende in der Bezirksliga Ost war von Absagen geprägt, nun brennen einige Teams auf ihre ersten Einsätze nach der Winterpause. So will der SSV Kasendorf (3. Platz) am Sonntag (14 Uhr) mit einem Sieg gegen Eintracht Münchberg (11.) an den Topteams dranbleiben.



Auch der ATS Kulmbach (6.) hat die Spitzenplätze noch nicht abgeschrieben - allerdings darf er sich dann am Samstag (16.30 Uhr, Kunstrasenplatz in Neudrossenfeld) keinen Ausrutscher gegen Kellerkind ATS Hof/West (14.) leisten. Verlieren die Hofer, kann der TSV Neudrossenfeld II (15.) - ein Überraschungssieg beim TSV Mistelbach (Sonntag, 15 Uhr) vorausgesetzt - mit den Westlern nach Punkten gleichziehen.



Tabellennachbarn treffen am Samstag (14 Uhr) im Duell zwischen dem TSV Kirchenlaibach (7.) und dem VfR Katschenreuth (8.) aufeinander.



Bezirksliga Oberfranken Ost

SSV Kasendorf - FC Eintracht Münchberg



"Wir wollen jetzt endlich in die Liga starten und unsere gute Ausgangsposition mit einem Sieg untermauern", sagt SSV-Trainer Christoph Wächter. Mit den Münchbergern gastiert eine Mannschaft, die sich höhere Ziele gesteckt hatte, sich aktuell aber bedrohlich nahe an der Abstiegszone wiederfindet. Doch Wächter warnt: "Münchberg hat das Potenzial dazu, vorne mitzuspielen. Deshalb dürfen wir uns nicht von deren Tabellenplatz blenden lassen. Wir nehmen das Spiel sehr ernst." Der Trainer kann, abgesehen von Patrick Gunselmann (Aufbautraining), auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter - Ellner, Titus, Grasgruber, Korzendorfer, Hollfelder, Stübinger, Schorn, Lauterbach, A. Pistor, M. Pistor, Friedrich, do Adro, Fuchs, Mullen, Schubert, Hahn.



TSV Mistelbach - TSV Neudrossenfeld II



Beim Tabellenführer hängen die Trauben für die Landesliga-Reserve hoch. Der TSV Mistelbach hat 27 Punkte mehr auf dem Konto. Doch dass die Neudrossenfelder mit ihrem derzeit zur Verfügung stehenden Kader mit einem Topteam mithalten können, haben sie zuletzt bewiesen: Beim zweitplatzierten BSC Bayreuth-Saas verloren sie nur knapp mit 1:2. "Das Ergebnis war mehr als beachtenswert, aber wir haben trotzdem verloren", sagt TSV-Trainer Mario Franke.



Vor allem in der zweiten Halbzeit agierte sein Team mit viel Mut. Nach dem Ausgleich waren die Neudrossenfelder sogar am Drücker. "Aber aus dem Nichts und nach einem Fehler haben wird das 1:2 hinnehmen müssen", erinnert sich Franke. Dennoch müsse sein Team auf der gezeigten Leistung aufbauen. Allerdings stehen die Landesligaspieler Johannes Greef und Levin Pauli diesmal nicht zur Verfügung. "Die Mannschaft hat in der Saas gesehen, was machbar ist", sagt Franke. "Wir versuchen, von Woche zu Woche Punkte zu sammeln. Wir wollen in die Relegation - und dafür werden wir alles tun."

TSV Neudrossenfeld II: Reuther, Arndt, Dippold, Förster, Philipp, Stelzer, Weiner, Wölfel, Ziegler, Löhrlein, K. Stöcker, Kornetzke, Böhm, Hermsdörfer.



TSV Kirchenlaibach - VfR Katschenreuth



Die Chancen stehen gut, dass der VfR Katschenreuth am Samstag in die Restsaison der Bezirksliga starten kann. Schließlich hat der TSV Kirchenlaibach einen Hartplatz. Es ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten: Der VfR hat nur drei Punkte weniger auf dem Konto als der TSV, aber dafür auch zwei Spiele mehr in der Hinterhand. "Der TSV hat schon in der Landesliga gespielt und hat einen Vorteil, da er auf seinem Trainingsplatz spielen kann", sagt VfR-Trainer Detlef Zenk, der ein kampfbetontes und von Zweikämpfen geprägtes Spiel erwartet. "Ich hoffe, dass ich meine Mannschaft darauf richtig einstellen kann."



Die Katschenreuther können nicht ihr bestes Aufgebot ins Rennen schicken, da mit Julian Angermann und Sebastian Hofmann zwei Torjäger fehlen. Angermann war Top-Torschütze in der Kreisliga und ist nach langer Verletzungspause noch nicht fit. Hofmann erzielte bislang elf Treffer in der Bezirksliga, musste sich aber einer Operation am Fuß unterziehen. Er wird frühestens in zwei bis drei Wochen wieder ins Training einsteigen. "Da haben wir schon ein Knipser-Problem, das jetzt halt die anderen Spieler lösen müssen", sagt Zenk. Berufsbedingt fehlt in Kirchenlaibach zudem Jim Knopf.

VfR Katschenreuth: Neidhardt, M. Knoll, Kirsch, Stübinger, Kolb, Ma. Dippold, D. Angermann, Michel, Amon, Weggel, Wettermann, Schoberth, Leppert, Pistor.



ATS Kulmbach - ATS Hof/West



Dem ATS Kulmbach geht es wie den meisten Vereinen: Durch die durchwachsenen Trainingsbedingungen wissen die Kulmbacher nicht, wo sie sie leistungsmäßig stehen. "Aber wir wissen, dass wir gegen ATS Hof/West die drei Punkten holen wollen", sagt ATS-Trainer Florian Ascherl. "Wir haben ein Heimspiel und wollen von Beginn an Druck ausüben, aber wir werden dieses Spiel nicht im Vorbeigehen gewinnen, denn Hof steht ja mit dem Rücken zur Wand." Der Coach erwartet einen kompakt stehenden und körperbetont spielenden Gegner. Von seiner Mannschaft fordert Ascherl temporeichen Offensivfußball: "Dann haben wir auch die Qualität, das eine oder andere Tor zu machen."



Vermutlich stehen die drei Winterneuzugänge Tino Horn (vom ASV Laineck), Matthias Sesselmann und Marco Konradi (beide vom FSV Bayreuth) in der Startformation des ATS. "Alle drei sind für uns eine Bereicherung, weil sie nicht nur sehr gute Fußballer, sondern auch vielseitig einsetzbar sind", sagt Ascherl.

ATS Kulmbach: Pohl, Aiblinger, Werther, Gärtner, Schatz, Horn, Topal, Nacak, Sesselmann, Konradi, Adam, Gashi, Sener, Bär, Tonka.