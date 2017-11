VfB-Trainer fordert "Drecksaumentalität"

Es läuft nicht gut für die Teams aus dem Landkreis Kulmbach in der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach: Der VfB Kulmbach (15 Punkte), der FC Kupferberg (14) und der TSV Stadtsteinach (13) liegen auf den Plätzen 13 bis 15 und sind damit abstiegsgefährdet. Doch in der engen Tabelle kann schon ein Sieg den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz bedeuten.

Mit einem Dreier wollen die Kulmbacher und die Kupferberger ihre Abwärtstrends stoppen. Seit 17. September wartet der VfB nun schon auf einen Sieg, den er nun am Samstag (14 Uhr) beim BSC Bayreuth-Saas II holen will. Der FCK war Anfang Oktober zuletzt siegreich und will nun den Hinspielerfolg gegen den TSV St.Johannis am Sonntag (14 Uhr) wiederholen.

Der TSV Stadtsteinach hat nach seinem verkorksten Saisonstart zuletzt regelmäßig gepunktet, allerdings waren die drei Unentschieden im Oktober zu wenig, um die Abstiegsplätze zu verlassen. Das soll nun am Sonntag ab 14 Uhr mit einem Erfolg im Heimspiel gegen den ASV Nemmersdorf gelingen.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

BSC Bayreuth-Saas II -

VfB Kulmbach

Nach fünf sieglosen Spielen fordert VfB-Trainer Klaus Eichhorn eine "Drecksaumentalität" von seinen Spielern ein. "Es muss jetzt einfach ein Dreier her, egal wie", sagt er kurz und knapp vor dem samstäglichen Gastspiel bei der Bezirksliga-Reserve des BSC Bayreuth-Saas. Dabei müssen die Kulmbacher wohl auf den beruflich verhinderten Weißfloch verzichten, dafür stoßen Berce und Urlauber Dresel wieder zum Kader.

Etwas verärgert ist Eichhorn darüber, dass die Partie am vergangenen Wochenende beim USC Bayreuth wegen der Platzverhältnisse abgesagt wurde. "Da hätte der Verband auch einmal anfragen können, ob man das Heimrecht tauscht. Bei uns wäre es gegangen", sagt Eichhorn.

VfB Kulmbach: Dresel, Hain - Braunersreuther, Wachter, Böhmer, Kodisch, Höfner, Reuther, Teufel, Tasca, Ittner, Potzel, Sesselmann, Weißfloch (?), Kratzel, Berce, Karli, Heller. - Es fehlen: Flieger, Limmer (beide Aufbautraining), Oppelt (Bänderanriss), Maier (Muskelfaserriss).



1. FC Kupferberg -

TSV St. Johannis Bayreuth

Zwei Spielausfälle und zwei Niederlagen zuletzt: Die Jahresendphase läuft für den FC Kupferberg nicht nach Plan. Und nun wartet am Wochenende mit dem TSV St. Johannis Bayreuth ein Gegner, der mehr Potenzial hat, als es sein aktuell zehnter Tabellenplatz aussagt.

"Für mich waren die Kanzer in der Vorrunde die stärkste Mannschaft", sagt Kupferbergs Trainer Alexander Weber. Umso höher ist der 4:3-Erfolg seiner Elf zum Saisonauftakt gegen die Bayreuther zu bewerten. Doch zuletzt nahmen die Kanzer Fahrt auf: Sie holten in den vergangenen drei Spielen neun Punkte und schossen dabei 17 Treffer. Vor allem Maximilian Fleissner glänzt als zehnfacher Saison-Torschütze.

Weber freut sich dennoch auf den starken Gegner, vor allem weil es für den FC-Trainer zu einem Wiedersehen kommt. Mit Heiko Gröger, der das Traineramt beim TSV St. Johannis kürzlich übernahm, spielte Weber vor etwa 20 Jahren zusammen bei der SpVgg Bayreuth.

FC Kupferberg: Susko, Weber - Hahn, Witzgall, Seidl, Hain, Müller, L. Holhut, Mösch, Benda, F. Holhut (?), Maiser, Weidemann (?), Dünkel, Schanz (?), Heisinger. - Es fehlen: Blüchel (Aduktoren), Zeis (Studium).



TSV Stadtsteinach -

ASV Nemmersdorf

Nach zuletzt sechs Punkten aus fünf Spielen bei nur einer Niederlage steigt die Laune beim immer noch auf einem Abstiegsplatz stehenden TSV Stadtsteinach allmählich. Zuletzt gelang ein torloses Remis gegen den mit einigen Bezirksliga-Spielern verstärkten BSC Bayreuth-Saas II. "Gerade für Tobi war es wichtig, dass endlich einmal die Null steht", freut sich Dominik Kozany, sportlicher Leiter beim TSV, über das erste Spiel von Stammkeeper Tobias Bauerschmidt ohne Gegentreffer.

Einen Rückschlag musste der Torwart aber dennoch hinnehmen: Im Duell mit Florian Maßberger trug er eine fünf Zentimeter lange Platzwunde am Schienbein davon. Dennoch steht Bauerschmidt gegen den ASV Nemmersdorf wieder zur Verfügung. Gleiches gilt für den aus dem Urlaub zurückgekehrten Max Wohlharn und den zuletzt grippekranken Alexander Rucker.So geht Kozany zuversichtlich in die Partie gegen den Tabellenvierten. Schließlich verkaufte sich Stadtsteinach gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte meist sehr gut, spielte unentschieden oder verlor nur knapp. Die 1:3-Hinspielniederlage in Nemmersdorf war die höchste Pleite gegen eines der Top-Sieben-Teams der Liga.

"Das zeigt ja, dass wir konkurrenzfähig sind", sagt Kozany über seine Mannschaft, die mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen könnte.

TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt, Engelbrecht - Dietrich, M. Heiß, Fischer, Rucker, Celikten, Wohlharn, Klaus, Maiser, Seifferth, A. Schuberth, Meißner, Hörteis, Bisani, Philp. - Es fehlen: Hellmuth (Knorpelschaden), Zeis (pausiert).