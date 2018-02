VfB Kulmbach gewinnt Peter-Domes-Gedächtnisturnier

Die Altliga-Fußballer des VfB Kulmbach haben in der Sporthalle Weiher die 30. Auflage des Peter-Domes-Gedächtnisturniers gewonnen.



Der Turniersieg kam für den VfB unerwartet, wie Kapitän Norbert Hahn feststellte: "Wir haben das Turnier ohne Vorbereitung gestemmt. Am Turniertag morgens wurde erst noch telefoniert, um überhaupt ein Team auf die Beine stellen zu können, weil uns einige Spieler abgesagt hatten. Aber dafür haben wir uns ganz gut verkauft." Vor allem mit ihrem Teamgeist wussten die Metzdorfer zu überzeugen.



Turnierorganisator Günther Senar (TSV 08 Kulmbach) musste den Spielplan kurz vor dem Turnier ändern, da Vatanspor Kulmbach keine Mannschaft an den Start schicken konnte. Der VfB Kulmbach wechselte in Gruppe B, so dass beide Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ins Rennen gingen. Unter der souveränen Leitung der Schiedsrichter Dominik Haas (VfB Kulmbach), Josef Vinders (SV Motschenbach) und Norbert Gäbelein (TSV Melkendorf) entwickelte sich ein faires Turnier.



In der Vorrundengruppe A setzte sich Turnierfavorit TSV Trebgast mit drei Kantersiegen und einem Torverhältnis von 19:3 souverän durch. Bereits im Auftaktspiel fegten die Trebgaster den BC Leuchau mit einem 6:1 aus der Halle. Auch der FC Kirchleus hatte beim Trebgaster 7:0-Sieg keine Chance. Der Einzug ins Halbfinale war für das Team um Kapitän Manfred Aßmann mit dem 6:2 gegen den SV Burghaig nur Formsache. Der BC Leuchau brachte es ebenso wie der FC Kirchleus auf vier Punkte, zog aber dank des besseren Torverhältnisses ins Halbfinale ein. Der SV Burghaig landete abgeschlagen auf dem letzten Platz.



Spannender verliefen die Spiele in Gruppe B, die mit dem VfB Kulmbach, dem VfR Katschenreuth, dem TDC Lindau und Gastgeber TSV 08 Kulmbach ausgeglichen besetzt war. Überraschend schlecht schnitt der VfR Katschenreuth ab, der mit null Punkten Schlusslicht war. Die Entscheidung um Tabellenplatz 1 fiel im letzten Spiel zwischen dem TDC Lindau und dem VfB Kulmbach. Hier setzten sich die Metzdorfer mit 1:0 durch. Der TSV 08 musste sich mit Platz 3 zufriedengeben.



Knappe Spiele im Halbfinale

Im ersten Halbfinalspiel standen sich der TSV Trebgast und der TDC Lindau gegenüber. Es war ein umkämpftes Spiel, in dem sich der TSV Trebgast knapp mit 2:1 durchsetzte. Im zweiten Halbfinale bot der BC Leuchau dem VfB Kulmbach lange Paroli. Die Leuchauer, die auch ihren Spielertrainer und Torjäger der Herrenmannschaft, Thorsten Heumann, aufboten, mussten sich jedoch mit 0:1 geschlagen geben.



Im Spiel um Platz 3 machte der TDC Lindau mit den Leuchauern dann kurzen Prozess und behielt mit 5:1 die Oberhand. Wolfgang Meisel war bei den "Trimmern" der überragende Spieler. Zuvor hatte sich der TSV 08 Kulmbach in den Platzierungsspielen mit einem 4:1 gegen den FC Kirchleus Rang 5 gesichert. Der VfR Katschenreuth wurde durch seinen 3:0-Erfolg gegen den SV Burghaig Siebter.



Endspiel

TSV Trebgast - VfB Kulmbach 1:3



Der TSV ging als haushoher Favorit in das Finale, hatte seinen Gegner aber etwas unterschätzt. Nach dem Führungstreffer der Metzdorfer, den Thorsten Müller auf Zuspiel von Daniel Sesselmann erzielt hatte, agierte der TSV zu hektisch. Sven Lange bot sich zwar die Chance zum Ausgleich, doch die nächsten beiden Treffer erzielten die Kulmbacher - beide fielen nach Müller-Freistößen. Erst fälschte Volker Schinzel den Ball unhaltbar für TSV-Keeper Mandrio Malandrino zum 2:0 ab, dann verwandelte Müller einen Freistoß zum 3:0. Die Entscheidung war gefallen, daran änderte auch der Treffer zum 3:1 per Eigentor nichts mehr.



"Wir hatten in der Vorrunde alle drei Spiele extrem hoch gewonnen, auch das Halbfinale gegen die starken Lindauer mit 2:1 gewonnen und dann dachten wahrscheinlich viele, das Finale ist auch schon gewonnen", analysierte TSV-Spieler Ingo Moos nach dem verlorenen Endspiel. "Wir gerieten nach einem Fehler mit 0:1 in Rückstand und danach agierte der VfB recht clever." Ein Trebgaster hatte dennoch Grund zum Feiern: Markus Stabenow war mit sieben Treffer erfolgreichster Torschütze des Turniers.

TSV Trebgast: Mandrio Malandrino - Manfred Aßmann, Steffen Bauer, Werner Köstner, Ingo Moos, Sven Lange, Michael Stöcker, Markus Stabenow, Klaus Harreis.

VfB Kulmbach: Michael Hein - Manuel Kreul, Norbert Hahn, Volker Schinzel, Thorsten Müller, Sylvio Pachali, Yzeir Salihu, Holger Hasemnn, Daniel Sesselmann, Oliver Eichner.

Tore: 0:1 Müller, 0:2 Schinzel, 0:3 Müller, 1:3 Pachali (Eigentor).