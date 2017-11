Verrücktes Spiel: TSV Neudrossenfeld macht aus einem 0:3 ein 5:4

Eine tolle Partie mit neun Treffern lieferten die Landesligisten SV Memmelsdorf und TSV Neudrossenfeld. Die Gäste überzeugten bei ihrem 5:4-Sieg mit einer tollen Moral, holten einen hohen Rückstand auf und drehten die Partie in der Schlussphase nochmals.



Landesliga Nordost

SV Memmelsdorf - TSV Neudrossenfeld 4:5 (3:1)

Der TSV lag in der 33. Minute klar mit 0:3 im Rückstand, schaffte bis zur 75. Minute den Ausgleich - und musste sieben Minuten später die erneute Führung der Memmelsdorfer zum 4:3 hinnehmen. Durch eine Energieleistung ging der TSV in einer Partie mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten doch noch als Sieger vom Platz.



Während vor der Pause die Heimelf das Spiel bestimmte, immer einen Tick schneller am Ball war und der TSV ein schlechtes Zweikampfverhalten an den Tag legte, dominierten die Gäste die zweiten 45 Minuten.



"Ich habe das Spielsystem auf drei Stürmer umgestellt, an die Moral meiner Leute appelliert - das hat sich ausgezahlt", sagte TSV-Trainer Werner Thomas zu seinen taktischen Änderungen in der Halbzeitpause. "Ich kann vor ihnen nur meinen Hut ziehen." Dagegen war SVM-Coach Rolf Vitzthum sauer: "Ich kann den Leistungsabfall nicht erklären, es wurde alles falsch gemacht, so war dieses Auftreten zur Pause nicht abgesprochen."



Drei verwandelte Foulelfmeter, zwei für Memmelsdorf (12. und 82.) und einer für Neudrossenfeld (36.), waren Teil der Partie, die restlichen Treffer waren sehenswert: Vor allem das 2:0 nach toller Kombination und das 3:0 nach einem wuchtigem Kopfball ins Dreieck von Schwarm. Für den TSV drückte Greef (75.) eine präzise Taubenreuther-Flanke reaktionsschnell zum 3:3 über die Linie, und der eingewechselte Kolb (84.) verwandelte einen Freistoß zentimetergenau zum 4:4. Den nicht mehr für möglich gehaltenen Auswärtssieg machte Bargenda (87.) mit dem Treffer zum 4:5 perfekt.



Gerade die Moral der Gäste war beeindruckend. Nach dem Seitenwechsel setzten sie voll auf Offensive und glaubten an ihre Stärke. Gegen die völlig verunsicherte Heimelf, die überhaupt nicht mehr ins Spiel fand, boten sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Die Hausherren hatten, abgesehen vom Treffer zum 4:3, nur eine gefährliche Offensivaktion in der zweiten Halbzeit.



Ihren Besten hatten die Memmelsdorfer in Schwarm, bei Neudrossenfeld bewies der zweifache Torschütze Greef seine Abschlussqualitäten. Zudem setzten Engelhardt, Bargenda und Gareis einige Akzente. Schiedsrichter Emmert zeigte viel Übersicht und lag bei allen drei Strafstoßentscheidungen richtig.



SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel (70. Griebel), Seifert (65. Ogunjimi), Saal.

TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Pauli (80. Kolb), Hahn, Taubenreuther, Engelhardt, Pötzinger, Bargenda, Günther, Hilla, Greef (90. Möckel).

Schiedsrichter: Emmert (Flachslanden). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Schütz (12./Foulelfmeter), 2:0 Sowinski (30.), 3:0 Schwarm (33.), 3:1 Pötzinger (36./Foulelfmeter), 3:2 Greef (58.), 3:3 Greef (75.), 4:3 Saal (82./Foulelfmeter), 4:4 Kolb (84.), 4:5 Bargenda (87).