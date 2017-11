TV Marktleugast will Aufsteiger auf Distanz halten

Zum Duell der Tabellennachbarn kommt es am Sonntag in Marktleugast: Die gastgebenden Bezirksoberliga-Damen des TVM empfangen ab 18 Uhr den HC Creußen.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Marktleugast -

HC Creußen

Die Gastgeberinnen um Spielertrainerin Sandra Dietrich haben als Tabellensechste aktuell ein ausgeglichenes Punktekonto (6:6). Der Aufsteiger aus dem Landkreis Bayreuth liegt mit 4:10 Zählern nur einen Rang dahinter. So kann Marktleugast den Abstand zu den gefährdeten Rängen mit einem Heimsieg vergrößern - und Dietrich ist optimistisch: "Wir sind im Aufwind und müssen unsere Routine gegenüber dem Liganeuling ausspielen." Zuletzt überzeugte ihre Mannschaft mit einem 27:24 -Sieg gegen den drittplatzierten TSV Weitramsdorf. Zudem steht der komplette Kader steht zur Verfügung. Auch Elke Ruckdeschel wird erneut auflaufen. ek



TV Marktelugast: C. Ehret, V. Ochs - L. Angermann, S. Dietrich, C. Ehret, J.Goller, E. Kauper, E. Ruckdeschel, J. Schott, K. Schott, E. Söllner, V. Wunner