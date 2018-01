TV Marktleugast verliert knapp in Münchberg

In einem spannenden Derby unterlagen die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TV Marktleugast beim Lokalrivalen TV Münchberg mit 26:28 (10:11). Damit bleibt der TVM auf Rang vier, punktgleich mit dem TV Münchberg.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Münchberg -

TV Marktleugast 28:26

"Schade, dass es wieder nicht ganz gereicht hat. Aber wir brauchen den Kopf nicht in den Sand stecken. Unsere Leistung war gut und ist absolut ausbaufähig", zeigt sich Spielertrainerin Sandra Dietrich nach der Niederlage optimistisch. Als besonders positiv hob sie den ersten Auftritt von Jugendspielerin Lara Burger in der Damenmannschaft hervor. Die Youngster Julia Schott, Katharina Schott und Eva Söllner steigerten sich ebenfalls.



Duell auf Augenhöhe

Das Derby war von Beginn an temporeich, die Nachbarn begegneten sich auf Augenhöhe. Lena Angermann eröffnete die torreiche Partie mit einem Rückraumhammer, doch Münchberg glich postwendend aus, ehe Söllner den TVM erneut in Führung brachte. Das junge gegnerische Team um Trainer Uwe Pöhlmann hatte vor allem dank Denise Hüttel stets die richtige Antwort parat. Über 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 7:7 erhöhten die Münchberger auf 9:7. Bis zum Halbzeitpfiff hielt Dietrich mit einem Treffer und Vanessa Wunner mit einem Doppelpack den Anschluss.



Nach Wiederanpfiff erhöhte Hüttel weiter, ehe Eva Kauper mit drei Treffern in Folge den 13:13-Ausgleich herstellte. Danach blieben die Gastgeberinnen bis zum 16:14 in Front, doch dann lief Marktleugasts Torfrau Christina Ehret zur Höchstform auf und brachte Münchbergs Werferinnen mit einer Parade nach der anderen zur Verzweiflung. Söllner, Wunner und Dietrich drehten die Partie mit ihren Treffern zur 18:16-Führung. Münchberg reagierte mit einer Sonderbewachung von TVM-Spielmacherin Dietrich. Zudem ließen sich die Marktleugasterinnen zu überhasteten Torwürfen und technischen Fehlern hinreißen, was Münchberg bestrafte und zum 20:20 ausglich.



Kein Team steckte auf, es ging Schlag auf Schlag weiter. Münchberg übernahm die Führung, die Gäste antworteten mit drei Treffern in Folge von Wunner, Kauper und Dietrich. Daraufhin folgte ein Drei-Tore-Lauf der Münchbergerinnen. In der letzten Minute schaffte Lena Angermann nach einem genauen Dietrich-Zuspiel den Anschluss (26:27). Dem TVM blieben noch 40 Sekunden für den Ausgleichstreffer. Doch die Heimmannschaft spielte die Zeit sicher herunter und traf in der letzten Sekunde zum 28:26.



TV Marktleugast: Christina Ehret - Lena Angermann (4 Tore/2 Siebenmeter), Sandra Dietrich (7), Lara Burger, Carolin Ehret (1), Julia Goller, Eva Kauper (5), Julia Schott, Katharina Schott, Eva Söllner (2), Vanessa Wunner (7/4)