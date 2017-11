Auch das zweite Spiel der Bezirksoberliga-Saison haben die Handballdamen des TV Marktleugast verloren. Gegen die Reserve von HaSpo Bayreuth stand es nach dem Schlusspfiff 22:24. In einem spannenden Duell auf Augenhöhe vergab die TV-Mannschaft um Spielertrainerin Sandra Dietrich in den letzten zehn Minuten den Sieg. Zuvor lag der TVM noch mit 22:20 in Führung, dann legten die Gäste einen 4:0-Lauf hin. Elke Ruckdeschel kehrte für dieses Spiel aus ihrem Ruhestand zurück und erwies sich mit sieben Toren als wichtige Stütze der Gastgeberinnen.



Damen-Bezirksoberliga

TV Marktleugast -

HaSpo Bth. II 22:24 (13:13)

Die Partie begann ausgeglichen: Die Bayreuther Damen legten vor, der TVM holte auf. Bis zum 5:5 in der achten Spielminute trafen die Mannschaften abwechselnd. Dann setzten sich die Gäste mit drei Toren in Folge zum ersten Mal ab. Durch einen Doppelpack der TVM-Spielertrainerin Sandra Dietrich und weitere Tore von Vanessa Wunner und Elke Ruckdeschel, drehten die TVM-Damen den Spielstand und gingen mit 9:8 in Führung. Bis zum Ende der ersten Hälfte konnte sich aber keine Mannschaft mehr absetzen.

Nach der Halbzeitpause nahmen die Gäste Marktleugasts Spielmacherin Dietrich mit einer Sonderbewachung aus dem Spiel. Es folgte eine Phase, die von vielen technischen Fehlern und Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt war. Der Spielstand blieb bis kurz vor Schluss knapp.

Dann setzte die Heimmannschaft Akzente und ging durch einen Treffer von Vanessa Wunner mit 22:20 in Führung (51.). Allerdings war es das letzte Tor des TVM in diesem Spiel. Mit einem 4:0-Lauf holten sich die Gäste noch den Sieg.

TV Marktleugast: Christina Ehret, Vanessa Ochs - Sandra Dietrich (7/3), Leonie Döring, Carolin Ehret (1), Julia Goller, Elke Ruckdeschel (7), Katharina Schott (3), Eva Söllner, Vanessa Wunner (4).

Schiedsrichter: Eberlein (Weitramsdorf). - Zuschauer: 80. - Siebenmeter: TVM 3/5 - HaSpo 3/3. - Zeitstrafen: TVM 1 - HaSpo 3.