TV Marktleugast macht es unnötig spannend

Der TV Marktleugast hat sich mit seinem zweiten Saisonsieg im Mittelfeld der Frauen-Bezirksoberliga etabliert. Gegen die Landesligareserve der SG Kunstadt/Weidhausen gelang ein 20:16 (11:7)-Heimsieg.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Marktleugast - SG Kunstadt/Weidhausen II 20:16



Den Gastgeberinnen spielte das Wurfpech der SG Kunstadt/Weidhausen in die Karten. Die Gäste trafen mehrmals den Pfosten oder scheiterten an der stark reagierenden Marktleugaster Torhüterin Christian Ehret, die unter anderem vier von acht Strafwürfen parierte. Vier weitere Würfe der SG vom Siebenmeterpunkt prallten am Pfosten ab.



Zu Spielbeginn dominierte der TVM, bei dem Lena Angermann nach ihrer Verletzungspause in den Kader zurückgekehrt war. Nach fünf Minuten stand es 4:1. Die Marktleugaster Spielmacherin Sandra Dietrich führte ihre Mannschaft über die Zwischenstände 6:2, 7:4 und 9:5 zum 11:7-Halbzeitergebnis.



Nach Wiederbeginn nahmen die Gäste Dietrich in Manndeckung - und kamen vor allem dank der landesligaerfahrenen Stefanie Aust und Caroline Fürst besser ins Spiel. Doch Ehret erwies sich als starker TVM-Rückhalt und hielt ihr Team in Front.



TVM im Angriff zu überhastet

Dennoch machte es Marktleugast nochmals spannend. Anstatt zehn Minuten vor Schluss den Vier-Tore-Vorsprung zu verwalten, suchte der TV überhastet den Torabschluss. Zwei Treffer in Folge brachten die SG in Schlagdistanz. Doch die routinierten TVM-Spielerinnen Tanja Schambach und Elke Ruckdeschel sicherten mit ihren Treffern das 20:16.



Schiedsrichter: Moller (HaSpo Bayreuth). - Zuschauer: 90. - Zeitstrafen: Marktleugast 4, Kunstadt/ 3.



TV Marktleugast: Christina Ehret, Vanessa Ochs - Lena Angermann (2/2), Sandra Dietrich (4), Carolin Ehret, Leonie Döring (1), Julia Goller Elke Ruckdeschel (6), Tanja Schambach (2), Eva Söllner (1), Vanessa Wunner (4). ek