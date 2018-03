TV Marktleugast kassiert herbe 16:30-Pleite beim Tabellenzweiten

Die Handball-Damen des TV Marktleugast unterlagen beim oberen Tabellennachbarn TSV Weitramsdorf deutlich mit 16:30. Der TV Gefrees wurde mit einem 40:23-Sieg gegen Münchberg bereits am vorletzten Spieltag Meister der Bezirksoberliga. Die Marktleugasterinnen müssen ihren dritten Platz im letzten Saisonspiel mit einem Sieg gegen den HC Creußen verteidigen.



Bezirksoberliga, Damen

TSV Weitramsdorf -

TV Marktleugast 30:16 (15:7)

TVM-Rückraumspielerin Lena Angermann war zwar wieder mit von der Partie, dafür musste Spielertrainerin Sandra Dietrich kurzfristig auf die abwehrstarke Katharina Schott und weiterhin auf Youngster Lara Burger verzichten.



Die TV-Damen erwischten gegen den Vizemeister TSV Weitramsdorf einen rabenschwarzen Tag: Über die komplette Spielzeit fehlte es an Treffsicherheit und Abwehrstärke, dazu kam Pech. Es waren zunächst nicht einmal die spielerischen Fähigkeiten, die Frankenwälderinnen erspielten sich gerade zu Beginn tolle Chancen - doch scheiterten sie viel zu oft am Abschluss. Von insgesamt acht Strafwürfen verwandelten sie nur drei, zudem vergaben sie massenweise sehr gute Möglichkeiten. Dazu stand TSV-Torhüterin Knez sicher zwischen den Pfosten.



Den Gastgeberinnen schien hingegen einfach alles zu gelingen. Treffer aus ungünstigsten Wurfpositionen, Pfostentreffer, die hinter die Linie abprallten und Entschlossenheit in der Offensive, die gegen die Dietrich-Truppe rigoros durchgezogen wurde. Zehn Mal, also 20 Minuten, mussten die TV-Damen in Unterzahl auskommen. Zur Halbzeit lagen die Gastgeberinnen so bereits deutlich mit 15:7 in Front.



Auch die Halbzeitansprache von Sandra Dietrich brachte nicht die erhoffte Wende. Die Fehlerquote nahm noch zu, die Torausbeute wurde nicht besser. Weiterhin viele Zeitstrafen für die TV-Damen erschwerten die Aufholjagd zusätzlich. Ab der 41. Spielminute musste die TV-Truppe ohne Lena Angermann und kurz vor Ende ohne Jennifer Lauterbach auskommen, die beide wegen dreimaliger Zweiminutenstrafe Rot sahen. Die heimstarken Gastgeberinnen hingegen kamen dank der vielen technischen Patzer des TVM immer häufiger in Ballbesitz und wussten die großgewachsene Corinna Bauersachs richtig ins Szene zu setzen. kau



TV Marktleugast: Ch. Ehret, Wenig, Ochs - Dietrich (4), Wunner (3), Kauper (3), Lauterbach (2), Söllner (2), Goller (1), Ca. Ehret (1), Angermann, Schott.

TSV Weitramsdorf: Bauersachs (12), Sawatzki (4), Zink (3), Jacob (3), Kuhn (3), Schreiner-Marr (2), Tetzlaff (1), Pfeifer (1), Geuß (1), Eberlein, Hauer, Knez